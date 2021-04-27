Когда это все закончится: в России подорожает мебель

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) предупредили о росте цен на всю мебель. Как пишет
«Парламентская газета», цены вырастут из-за невысокого спроса и дорожающих комплектующих.
Основной материала для производства современной готовой мебели - древесно-стружечные плиты (ДСП) и плиты из мелкодисперсной фракции (МДФ). Также мебельщики активно используют фанеру (задние стенки шкафов и полки).
В 2020 году производство ДСП сократилось, так как из-за пандемии многие предприятия простаивали. Спрос на ДСП-плиты рос, а вслед за ним росли цены на ДСП и готовую мебель.
В основном это коснулось дорогой мебели, а не эконом-класса. Глава АМДПР Тимур Иртуганов рассказал, что благодаря отложенному спросу производители получили доход в конце 2020-го, но теперь этот спрос исчерпан.
«Мы видим некоторый спрос с других рынков: вместо поездки в Турцию люди приобретают мебель, но и этот процесс не бесконечен, а роста покупательской способности не ожидается. Значит, цены на мебель будут расти. Надеюсь, незначительно», - подчеркнул он.
Еще одной причиной роста цен Иртуганов назвал подорожавшие комплектующие: 95 процентов мебельной фурнитуры в России - импортные.
Как писал «Рамблер», ранее бизнес предупредил россиян о подорожании одежды к лету. София Кофманн
из Marc O’Polo AG заявила
«Коммерсанту», что из-за роста цен на хлопок конечная цена изделий станет больше на 20-30 процентов.
Кроме того, подорожать могут соусы и майонез. Владельцы брендов «Слобода», «Ряба», «Скит» и других марок предупредили, что отпускные цены на их продукцию вырастут на 5–12 процентов. А компании «Акульчев» (венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты «35», Cho Ko-Te) и кондитерская фабрика «Победа» рассказали о повышении отпускных цен на сладости.