Когда это все закончится: в России подорожает мебель

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) предупредили о росте цен на всю мебель. Как пишет «Парламентская газета», цены вырастут из-за невысокого спроса и дорожающих комплектующих.

Фото: Рамблер Рамблер

Основной материала для производства современной готовой мебели - древесно-стружечные плиты (ДСП) и плиты из мелкодисперсной фракции (МДФ). Также мебельщики активно используют фанеру (задние стенки шкафов и полки).

В 2020 году производство ДСП сократилось, так как из-за пандемии многие предприятия простаивали. Спрос на ДСП-плиты рос, а вслед за ним росли цены на ДСП и готовую мебель.

В основном это коснулось дорогой мебели, а не эконом-класса. Глава АМДПР Тимур Иртуганов рассказал, что благодаря отложенному спросу производители получили доход в конце 2020-го, но теперь этот спрос исчерпан.

«Мы видим некоторый спрос с других рынков: вместо поездки в Турцию люди приобретают мебель, но и этот процесс не бесконечен, а роста покупательской способности не ожидается. Значит, цены на мебель будут расти. Надеюсь, незначительно», - подчеркнул он.

Еще одной причиной роста цен Иртуганов назвал подорожавшие комплектующие: 95 процентов мебельной фурнитуры в России - импортные.

Как писал «Рамблер», ранее бизнес предупредил россиян о подорожании одежды к лету. София Кофманн из Marc O’Polo AG заявила «Коммерсанту», что из-за роста цен на хлопок конечная цена изделий станет больше на 20-30 процентов.