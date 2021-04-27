Сочи по цене «Лады»: Россиянам предлагают майские за 400 тысяч

После отмены рейсов в Турцию многие россияне решили провести майские праздники на российских курортах. В Ассоциации отельеров Сочи рассказали ТАСС, что стоимость проживания в местных гостиницах на фоне закрытия Турции выросла на 50 процентов.

«Рамблер» посмотрел предложения сочинских отелей и выяснил, что некоторые из них продают неделю отдыха по цене «Лады».

В одном из бутик-отелей, расположенном неподалеку от пляжа «Ривьера», девять ночей для двоих взрослых и одного ребенка обойдутся в 396 тысяч рублей.

booking.com

За эту цену отель предлагает номер люкс, бесплатную парковку, сезонный открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi. Трансфер от/до аэропорта - за дополнительную плату. Также отель предлагает завтрак за почти 2 500 рублей.

Дешевле (298 тысяч рублей на девять ночей для пары и ребенка) обойдется апарт-отель в 1,2 километра от «Ривьеры». Завтрак (по желанию) там стоит 800 рублей.

Другой отель предлагает апартаменты со спальней и гостиной за 275 400 рублей (тот же срок, та же семья из двух человек с ребенком). Отель, расположенный в 600 метрах от Зимнего театра Сочи, обещает бесплатный трансфер от/до аэропорта и завтрак за 900 рублей.

По данным исследования организатора путешествий RS TLS и банка «Русский Стандарт», в топ-5 отечественных направлений для отдыха на майские в 2021 году вошли Санкт-Петербург, Алтай, Калининград, Краснодарский край (Сочи) и Крым.

Как писал «Рамблер», Наталья Косьмина из Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» ранее предупреждала о росте цен на отдых в Сочи из-за повышенного спроса. По данным главы Ассоциации отельеров Сочи Анны Нетягиной, некоторые отельеры подняли цену на 20 процентов, а кто-то и на все сто.

«Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», - подчеркнула она.

Турбизнес фиксирует запредельный спрос на отдых в Сочи на майские праздники, также растет и стоимость услуг на проживание, рассказали ТАСС эксперты отрасли.

Туристический сезон в Сочи в этом году начнется на месяц раньше обычного - в начале мая, но уже сейчас загрузка средств размещения составляет более 70%. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.

Рамблер

"Каникулы большие, люди не будут сидеть дома, и они экстренно, при очень ограниченном предложении стараются найти место для отдыха, и Сочи - это первое, что приходит в голову, потому что это одно из самых качественных мест во всей России. Спрос запредельный, и те, кто готовы заплатить, поедут в Сочи. Единственное, что может оттолкнуть - это наплыв народа", - рассказала ТАСС гендиректор Туристической ассоциации регионов РФ Светлана Ануфриенко.

По словам председателя правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Натальи Косьминой, ценник на отдых в Сочи после объявления продолжительных майских выходных вырос почти в полтора раза в некоторых отелях.

"Цены выросли от 15% до 150%. Нельзя вывести единую формулу этого повышения, то есть это зависит и от объектов размещения, и где они находятся, и какой номерной фонд, что включает в себя. Пора нашим отельерам уже приспустить стоимость", - считает она.

Спрос отмечают и на рынке арендной недвижимости. Как рассказал ТАСС предприниматель Вячеслав Попов, который сдает в аренду квартиры, загрузка сдвинулась на два месяца. Если в 2019 году, до пандемии, первые туристы заселялись в съемные квартиры в конце мая или начале июня, то в этом году сдача началась в апреле, а бронь длится до августа.

О распределении загрузки

На майские праздники в Сочи ждут до 200 тыс. туристов, что на четверть больше, чем за тот же период 2019 года, говорят в администрации города. На сегодня загрузка отелей составляет 70%, в период майских выходных ожидается до 100%, в большинстве четырех- и пятизвездочных санаториев также не осталось свободных номеров. Отмечается спрос и на горный кластер, там, согласно предварительным бронированиям, загрузка составит до 85%.

"Мы отмечаем, что в этом году турист готов пожертвовать логистикой и разместиться в горных отелях. При этом мы стараемся сдерживать цены и ориентируемся в ценообразовании на 2019 год", - рассказала ТАСС коммерческий директор управляющей компании "Русские сезоны" Инна Рындина.

По данным пресс-службы Фонда "Талант и успех", который владеет и управляет отелями в Сочи, загрузка номерного фонда на федеральной территории Сириус превысила 90% во время майских праздников.

"В дни майских праздников мы ожидаем полную загрузку, число бронирований на сегодня превышает 90% от общего номерного фонда. Очевидно, что спрос в этом сезоне гораздо выше из-за длинных выходных, востребованности отдыха на российских курортах и разнообразия туристических услуг на федеральной территории", - сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда.

Наиболее популярными направлениями перелета на майские праздники стали рейсы из Москвы в Симферополь и Сочи. О том, какую минимальную сумму придется потратить на перелет, рассказали аналитики сервиса путешествий Tutu.ru.

«Самым востребованным среди внутренних направлений для вылетов с 1 по 10 мая сейчас, как и в 2019 году, стал маршрут Москва — Симферополь. На втором месте — рейсы из Москвы в Сочи», — цитирует экспертов ТАСС.

Эти маршруты остаются популярными с доковидного времени, с 2019 года.

Цены на них с того момента тоже почти не изменились. Так, за билет из Москвы в Симферополь придется заплатить в среднем 6542 рубля в одну сторону. Это всего на 4% больше, чем в 2019 году. Полет в Сочи будет стоить 6350 рублей в одну сторону (+1%). Зато подешевели рейсы в Анапу (-24%). Она также оказалась одним из наиболее популярных маршрутов.

Семейный тур на неделю в Анапу на майские праздники может обойтись примерно в 40 тысяч рублей. Необходимую сумму денег для поездки на российский курорт назвали эксперты портала TourDom.

Как отмечают специалисты, они рассчитали примерную стоимость туров на пять-семь дней для семейной пары с одним ребенком, отправляющихся в Анапу прямым рейсом в период с 1 по 3 мая.

Так, например, размещение в двухзвездочном гостевом доме «Континенталь», расположенном в 700 метрах от береговой линии, обойдется в 37,5 тысячи рублей, питание не включено в стоимость. Аналогичные условия предлагают гостиницы «Центральная», «Эдем» и «Капитан морей».

Стоимость отпуска в отелях трехзвездочной категории начинается от 45 тысяч рублей. Например, за такую сумму туристы смогут остановиться на семь дней в «Максимусе», завтраки по системе «шведский стол» включены.

За проживание в объектах размещения более высокой категории придется заплатить от 60 тысяч рублей. В стоимость будет входить недельный отдых на троих в четырехзвездочном комплексе «Парк Отель». За 120 тысяч рублей — в отеле Alean Family Resort & Spa Doville по системе питания «ультра все включено».

Россияне все чаще посматривают на жилье на курортах страны. Как пишет "Коммерсант", спрос на жилье, в частности, в Сочи, растет на фоне ограничений перелетов на зарубежные курорты.

При этом объем строительства — снижается.

За последние три месяца средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 30% — со 192 тысяч рублей до 249 тысяч рублей, заявила изданию гендиректор Nedvex Юлия Галимова.

Если отсчитывать от января этого года — объем предложений сократился на 62%, пишет издание.

В части курортных районов стоимость недвижимости уже перевалила за показатель средней цены в московских новостройках бизнес-класса, пояснила собеседница.

В частности, на территории поселка Сириус в Имеретинской низменности цена метра жилья выросла на 72% и составляет на конец апреля 2021 года 700 тысяч рублей.

Другая особенность рынка жилья в Сочи: снижение с начала текущего года заключенных договоров долевого участия (ДДУ).

В своем обращении общественный деятель отметил, что ежегодно миллионы граждан России посещают иностранные курорты. Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон, передает РИА «Новости».

Значительным стимулом в этом вопросе, как считает Хамзаев, могло бы стать увеличение отпуска для граждан, отдыхающих в туристических зонах России.

Рамблер