8053 новых случая коронавируса выявили в России

России за минувшие сутки выявлено более 8 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 27 апреля.

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Так, в стране за последние 24 часа зафиксировали 8053 случая COVID-19. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались 392 человека от инфекции, вылечились от коронавируса 8039 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.