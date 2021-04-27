В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

За сутки в России выявили 8053 случая коронавируса

Вечерняя Москва
1 час назад
В России за минувшие сутки выявлено более 8 тысяч случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 27 апреля.
8053 новых случая коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС
Так, в стране за последние 24 часа зафиксировали 8053 случая COVID-19. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались 392 человека от инфекции, вылечились от коронавируса 8039 пациентов.
Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
В стране за все время пандемии выявили 4 779 425 случаев коронавируса. Скончались за все время 108 980 человек, выздоровели 4 402 678 пациентов.
Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители