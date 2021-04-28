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Несколько регионов продлят майские выходные

Газета.Ruиещё 8
19 минут назад
Несколько регионов сделали 11 мая выходным, потому что на этот день выпадает церковный праздник поминовения усопших Радоница. Об этом пишет РБК. Речь идет о Пензенской области и Ставропольском крае.
Несколько регионов продлили майские выходные
Фото: DepositphotosDepositphotos
"Напомню, ещё в 2016 году мы установили, что Радоница — день поминовения усопших — должна быть выходным днём. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует", - приводятся слова главы Ставропольского края Владимира Владимирова.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко также объявил, что 11 мая будет выходным из-за Радоницы. Выходной также объявили Саратовская область, Краснодарский край и Адыгея. Также Адыгея, Башкирия, Татарстан объявили 13 мая выходным из-за празднования мусульманского Ураза-Байрама.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор не будет запрещать продавать алкоголь на майские праздники.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением работникам заработной платы.
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