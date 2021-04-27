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Пока вы спали: авиакомпании предупредили о коллапсе в черноморских аэропортах

Елена Прошина
2 часа назад
Пока вы спали: черноморские аэропорты ждет коллапс
Фото: РамблерРамблер
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Авиакомпании предупредили о 100% загрузке черноморских аэропортов

Этим летом обслуживающие черноморские курорты аэропорты Сочи, Анапы, Геленджика и Симферополя столкнуться с высокой загрузкой, а количество пассажиров может вырасти с 6,5 млн до 9,75 млн человек. Об этом со ссылкой на авиакомпании сообщает
РБК.
На фоне пандемии коронавируса и ограничения полетов в Турцию авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России.
Так, количество рейсов «Аэрофлота» в Сочи, Краснодар и Анапу практически удвоилось по сравнению с прошлым годом. При этом председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» (базируется на юге России) Павел Удод подчеркнул, что увеличение пассажиропотока – «вызов» для аэропортов.

В США создадут центр по борьбе с Россией и Китаем

В Национальной разведке США начали работу по созданию центра по борьбе с враждебным иностранным вмешательством в дела страны, который сосредоточится на анализе действий России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом пишет Politico.
В заявлении разведки, которое привело издание, подчеркивается, что центр будет создан «в свете растущих угроз, в поддержку развивающейся политики и требований Конгресса».

Посол России оценил отношения с Польшей

Польско-российские отношения сейчас находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны. Переломный момент был в 2014 году и с тех пор в Польше не прекращается «оголтелая русофобская кампания». Об этом ТАСС заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
«Проблема в том, что польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию, по сути, разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях. Мы об этом, конечно, сожалеем ( ), но особо не переживаем: в конце концов обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли», - подчеркнул посол.

Названы способы выселить соседей из квартиры

Основаниями для выселения соседей из квартиры могут стать систематические нарушения интересов жителей дома, а также действия, ведущие к разрушению жилого помещения. Об этом РИА Новости рассказала юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.
Она отметила, что основанием для обращения в суд служат: «нарушение тишины, хулиганские действия со стороны соседей, нарушение правил содержания домашних животных и даже игра на музыкальных инструментах ночью».
При этом нужно будет доказать, что нарушения были неоднократными, а конфликт пытались решить миром.
Также можно пожаловаться на соседей, сделавших незаконную перепланировку, допускающих проблемы с электропроводкой или невыполнение обязательств по проведению капитального ремонта.

В Кызыле запретили алкоголь на майские праздники

В столице Тувы Кызыле для «обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав граждан» будет запрещена продажа алкоголя с 1 по 10 мая. Об этом заявила пресс-служба мэрии города.
Запрет не касается предприятий общественного питания. Мэрия лишь рекомендовала их руководителям снять спиртное с реализации.
При этом алкогольные напитки будет запрещено приносить на праздничные мероприятия, посвященные Дню весны и труда и годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Общество,Сергей Андреев,Аэрофлот,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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