Бурный ажиотаж: Почем россиянам предлагают туры в Египет

Заявление властей о скором возобновлении авиасообщения с Египтом вызвало бурный ажиотаж и всплеск активности у россиян, желающих купить путевки. После закрытия Турции сотни тысяч туристов оказались в подвешенном состоянии из-за отсутствия адекватных альтернатив для пляжного отдыха. Что может предложить отдыхающим Египет и как изменились местные курорты за пять лет с момента приостановки прямых полетов, мы выяснили у работников туротрасли.

В пятницу президенты России и Египта Владимир Путин Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об открытии Хургады и Шарм-эль-Шейха для россиян. Вопрос о точной дате возобновления авиасообщения с курортами Египта должен быть решен на заседании оперштаба в середине мая. По данным одного из сервисов по поиску туров, интерес к турам в Египет вырос в 7 раз после заявления властей о планах возобновить прямое авиасообщение. Напомним: прямые перелеты были отмены более 5 лет назад после взрыва на борту самолета с туристами, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург

— Сейчас мы видим, что накопился значительный отложенный спрос на отдых на египетских курортах, — объясняет турагент Елена Зуенко. — Конечно, часть туристов и после введения ограничений отдыхали на Красном море, транзитом через другие страны, но это выходило достаточно дорого и потому не могло быть массовым отдыхом.

Сейчас, после закрытия Турции, мы все очень надеемся, что в мае авиасообщение с египетскими курортами будет восстановлено. Но твердой уверенности у нас пока нет. В 2019 году уже складывалась похожая ситуации, когда договоренности о возобновлении рейсов вроде были достигнуты, но самолеты на курорты так и не полетели. На сегодняшний день около трети наших клиентов готовы рассмотреть Египет как альтернативу Турции в случае возобновления полетов, люди сомневаются, что Турция откроется после 1 июня, эти опасения небезосновательны.

Оптимальное время для посещения Египта начинается с сентября, летом там очень жарко. Но на безрыбье многих туристов это уже не пугает. Ожидается, что дешево слетать в Египет смогут отдыхающие, которые отправятся в страну в первых рядах, в течение нескольких недель после перезапуска чартерных предложений. Многие отели сейчас предлагают приличную скидку, но, скорее всего, по мере роста спроса цены быстро поползут вверх.

Как минимум семь российских туроператоров готовы возобновить работу с Египтом сразу после открытия авиасообщения. По их данным, возобновление чартерных рейсов поможет снизить цены на турпакеты на египетские курорты более чем в два раза по сравнению с турами с вылетом регулярными рейсами.

— Стоимость отдыха в египетских отелях сейчас сопоставима с аналогичным периодом 2019 года, — говорит менеджер турфирмы Анна Зотова. — При условии восстановления чартеров стоимость недельного тура в Хургаду с проживанием в 4-звездочном отеле по системе «все включено» будет начинаться от 25 тысяч рублей. Туроператоры ожидают, что при таких ценах на туры количество российских туристов может увеличиться в 25-30 раз.

За прошедшие пять лет на курортах многое изменилось, закрылись практически все 2-3-звездочные отели. В Хургаде снесли несколько популярных у россиян гостиниц. Примерно такая же ситуация произошла и в Шарм-эль-Шейхе. Номерной фонд курортов расширяется за счет строительства новых 4 и 5-звездочных объектов и реконструкции старых зданий. В целом Египет нацелен на регулярную модернизацию объектов инфраструктуры. Для этого министерством по туризму были установлены новые минимальные цены на проживание в гостиницах — 40 долларов за номер для «пятерок» и 28 долларов для «четверок».

В контексте соблюдения санитарных правил местные отельеры сейчас имеют право продавать только половину номерного фонда, так что толп в гостиницах точно не будет. В помещениях отелей проводится регулярная дезинфекция, предусмотрено также круглосуточное дежурство медиков в каждом туристическом объекте.

Для въезда в страну россиянам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прилета. Можно пройти процедуру и в местном аэропорту, но за это придется отдать 30 долларов.

Между тем. С 1 мая Болгария открывает свои границы для иностранных туристов, в том числе для россиян. Для въезда на территорию страны нужно будет предоставить один из 3 трех документов: сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный тест ПЦР или справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании (тест на антитела). Однако на сегодняшний день прямое авиасообщение с Болгарией еще не восстановлено, до его возобновления попасть на местные курорты можно только транзитом через другие страны.

Арабская Республика Египет (АРЕ) намерена увеличить турпоток и доходы от туризма преимущественно благодаря возвращению туристов из России. Об этом 26 апреля сообщает международная арабская газета Asharq Al-Awsat.

В 2021 году египетская сторона планирует принять 60% туристического потока от того, который она получила в 2019 году. Речь идет о 8 млн туристов. При этом доходы от отрасли, по предварительным подсчетам, должны вырасти до $6-7 млрд. В Каире ожидают, что это произойдет благодаря россиянам, отметила заместитель министра туризма страны Гада Шалаби.

«Шалаби ожидает, что в Египет за оставшиеся до конца года месяцы приедет более миллиона российских туристов после возобновления прямого авиасообщения с курортами Красного моря», — пишет издание.

Представители туроператоров прокомментировали информацию о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами. Они рассказали, когда путешественники смогут купить туры в эту страну, передаёт «Москва 24».

Он отметил, что некоторые туристы покупают путешествия через Каир, куда самолёты уже летают. Это значит, что бронирование туров на курорты Египта не останавливалось. По его словам, из-за закрытых границ туроператоры ожидают появления спроса на путёвки в Египет. Однако неясно, насколько он будет большим, так как российский рынок более требователен, чем рынки Казахстана, Белоруссии и Украины, откуда сейчас в Египет едет много туристов.

Также он рассказал, что теоретически обменять туры в Турцию на аналогичные в Египет можно, но могут возникнуть многие нюансы.

На 100% нельзя сравнивать сервисы Турции и Египта, это достаточно разные страны по многим параметрам. Перенос из дорогой «пятёрки» в Турции в дорогую «пятёрку» Египта не всегда будет соответствовать ожиданиям потребителя, — подчеркнул Каганер.

В компании «1001 Тур» рассказали журналистам, что после появления новостей о возобновлении авиасообщения с курортами Египта клиенты стали массово звонить и узнавать детали. Однако там не сообщили, когда могут появиться путёвки в эту страну.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщит о количестве рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх во второй половине мая. Об этом сообщили журналистам в пятницу в штабе.

"В рамках выполнения поручения о расширении авиасообщения в соответствии с достигнутой между президентом России В. В. Путиным и президентом Египта А. Фаттахом ас-Сиси договоренностью рабочая группа пришла к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские курортные города - Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении.



"Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", - уточнили в штабе.

Юрий Барзыкин. Туры в Египет будут стоить россиянам дешевле, чем в Турцию, поэтому открытие египетских курортов может уравновесить ситуацию на рынке. Об этом рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии

Рамблер

«Думаю, что это, конечно, не полная замена Турции. Но это будет очень своевременная мера и эффективная. Надо учитывать, что российские туристы ждут бюджетного Египта и безопасного. Поэтому, надеюсь, что все меры, которые проводились в течение полутора лет, обеспечили это», — отметил Барзыкин.

Эксперт подчеркнул, что, вероятно, туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию.

«Египет, надеемся, будет даже дешевле. Тем более что у ряда операторов ещё со времени закрытия в Египте остались депозиты принимающих компаний. Надеюсь, их можно будет реализовать. В принципе, это ожидаемое событие. Это окажет влияние, чтобы остальные направления не завышали цены», — заключил он.

Министерство туризма и древностей Египта приветствовало в пятницу решение об открытии авиасообщения между городами РФ и египетскими курортами. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Соха Бахгат.

"Мы приветствуем решение о возобновлении чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами и ждем прибытия первой российской туристической делегации", - сказала она ТАСС.

По словам Сохи Бахгат, в условиях пандемии египетские власти приняли все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить туристов. "Вакцинация работников туристического сектора осуществляется в рамках кампании по иммунизации населения от коронавируса, - напомнила она. - Кроме того, сертификаты безопасности здоровья являются одним из важных условий для функционирования отелей в дополнение к регулярным проверкам гостиниц и туристических комплексов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде". Кроме того, для прибывающих туристов важно наличие ПЦР-тестов, на курортах этот тест можно сделать на месте.

Подготовка к возвращению россиян

Как сообщила глава управляющей компании по туризму и отелям Мерват Хутбы, возвращение россиян крайне важно для египетского туризма. "Возвращение россиян будет стимулировать египетский туризм и способствовать развитию туристического климата в Египте, - сказала она. - Египетский туризм пережил тяжелый кризис из-за негативных последствий пандемии".

Кроме того, как заявил ТАСС бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири, после решения о возобновлении прямых полетов на курорты туристические компании обязаны подготовить пакет подходящих туристических программ для привлечения российских туристов. "Уже с начала этого года наблюдается состояние определенного оптимизма по поводу скорого возвращения россиян, и большинство отелей, я думаю, уже подготовило по согласованию с крупными компаниями пакеты соответствующих программ до конца октября", - отметил он.