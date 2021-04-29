Украинца удивили резкие перемены в Крыму

Украинец добавил, что впечатления у него неоднозначные. По его словам, причина в том, что на его родине говорят, что в Крыму «оккупанты» и все плохо. «А на самом деле я приезжаю - и тут фантастически прекрасно. Как же нас обманывают?!» - добавил мужчина.