Житель Украины
посетил Крым
в первый раз с 2012 года и сильно удивился произошедшим переменам.
«Масштаб изменений меня поразил, я здесь уже почти 10 дней, за которые я успел объездить многие города. Первое, что бросается в глаза, - ремонт дорог, парков и скверов, потому что при Украине всего этого не было. Впечатлила и трасса "Таврида", ее качество и практичность, поскольку теперь дорога не только занимает меньше времени, но она стала и приятнее. Если честно, эмоции от увиденного меня переполняют, до сих пор не могу поверить, что Крым так сильно изменился, потому что я помню его как какое-то полуразрушенное большое село с красивыми пейзажами за городом», - цитирует жителя Кривого Рога Андрея Красенко ФАН.
Украинец добавил, что впечатления у него неоднозначные. По его словам, причина в том, что на его родине говорят, что в Крыму «оккупанты» и все плохо. «А на самом деле я приезжаю - и тут фантастически прекрасно. Как же нас обманывают?!» - добавил мужчина.
Красенко отметил, что Россия спасла Крым от украинской разрухи, пишет «Экономика сегодня».
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что социологи узнали, как россияне относятся к возвращению Крыма.