Посещал литературную студию при библиотеке им. Маяковского. Пьеса "Объясните мне кто-нибудь - я скажу вам спасибо" была в 1963 году поставлена в Ленинграде, но снята из репертуара сразу же после премьеры. Написал несколько телевизионных и киносценариев. Опубликовал в издательстве "Детская литература" две познавательные книги для детей "Тут мы работаем" (1966) и "Кто развозит горожан" (1969).
После 1999 года новые тексты Марамзина стали появляться в России (журнал "Звезда", СПб), зарубежных русскоязычных изданиях ("Литературный европеец", "Мосты", Франкфурт-на-Майне; "Новый берег", Копенгаген). В 2003 году в Париже вышла новая книга его прозы, в 2007 году - сборник статей. В парижском издательстве "Эхо" - роман "Славотерпец" (первая часть трёхчастного романа "Страна Эмиграция").