Посещал литературную студию при библиотеке им. Маяковского. Пьеса "Объясните мне кто-нибудь - я скажу вам спасибо" была в 1963 году поставлена в Ленинграде, но снята из репертуара сразу же после премьеры. Написал несколько телевизионных и киносценариев. Опубликовал в издательстве "Детская литература" две познавательные книги для детей "Тут мы работаем" (1966) и "Кто развозит горожан" (1969).