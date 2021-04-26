Мать бывшего игрока хоккейной команды «Красная Армия» Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Кевина Антипова, в избиении которого подозревают актера Александра Паля, предположила, что хулиганы планировали напасть на другого человека, но обознались.
По мнению родителей бывшего хоккеиста, целью нападавших был другой конкретный человек, но они обознались и случайно избили их сына, передает «Московский комсомолец».
Мать Антипова рассказала, что с Палем и другим нападавшим он раньше нигде не встречался. Также она заявила, что Антипов просто ждал такси, когда на него напали, а не справлял нужду, как об этом ранее сообщили некоторые СМИ.
«Все эти версии, что он там где-то справлял нужду – чушь. Ничего он не делал, просто стоял и ждал такси», – сказала женщина.
По данным СМИ, Паля и его знакомого задержали из-за избиения Антипова. Мужчина, которого доставили вместе с артистом в полицейский участок, не отрицал причастности к избиению. Тем временем Паль опроверг сообщения об избиении хоккеиста.
Позже сообщалось, что на Паля завели уголовное дело после избиения спортсмена.
По данным источника в правоохранительных органах, нападение на Антипова было совершено из хулиганских побуждений. Пострадавшему нанесли не менее трех ударов по лицу.