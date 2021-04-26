Назван лучший способ отдыха на майских праздниках

Роспотребнадзор опубликовал правила отдыха во время майских праздников. Лучшим решением медики назвали отдых на даче.

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«Прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве предупредили, что большое скопление людей даже вне помещений - потенциально опасно, как и походы в гости.

«Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», - отметили специалисты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски необходимо носить во всех общественных местах, особенно в магазинах и в общественном транспорте. По словам медиков, опасаться теплового удара из-за ношения маски не стоит - существенно нарушить теплообмен она не может.

В сильную жару стоит оставлять открытыми другие участки тела, а голову защищать от солнца легким головным убором. Маски в такую погоду нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными. Кроме того, при высоких температурах не стоит носить маски темного цвета.

Как писал «Рамблер», президент России Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора сделал нерабочими четыре дня между майскими праздниками (с сохранением зарплаты): отдых продлится с 1 по 10 мая, 11 мая - первый рабочий день.