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Назван лучший способ отдыха на майских праздниках

Мария Иванова
1 час назад
Роспотребнадзор опубликовал правила отдыха во время майских праздников. Лучшим решением медики назвали отдых на даче.
Назван лучший способ отдыха на майских праздниках
Фото: ТАССТАСС
«Прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве предупредили, что большое скопление людей даже вне помещений - потенциально опасно, как и походы в гости.
«Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску», - отметили специалисты.
В Роспотребнадзоре напомнили, что маски необходимо носить во всех общественных местах, особенно в магазинах и в общественном транспорте. По словам медиков, опасаться теплового удара из-за ношения маски не стоит - существенно нарушить теплообмен она не может.
В сильную жару стоит оставлять открытыми другие участки тела, а голову защищать от солнца легким головным убором. Маски в такую погоду нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными. Кроме того, при высоких температурах не стоит носить маски темного цвета.
Как писал «Рамблер», президент России Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора сделал нерабочими четыре дня между майскими праздниками (с сохранением зарплаты): отдых продлится с 1 по 10 мая, 11 мая - первый рабочий день.
Главы Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что из-за четырехдневного перерыва между майскими праздниками россияне будут чаще перемещаться между дачей-работой-домом и чаще обмениваться вирусами.
Общество,Анна Попова,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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