Блогеры сравнили цены в магазинах Москвы и Киева

Блогеры портала Klymenko Time сравнили стоимость «пасхальной корзины» в России и на Украине . Соответствующий ролик размещён на YouTube.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авторы провели исследование в магазинах «Сельпо» в Киеве и «Перекресток» в Москве . Их интересовали цены на куличи, яйца, домашнюю колбасу, сало, твёрдый сыр, помидоры и кагор.

В украинском магазине покупка 570 граммов томатов обошлась им в 109 рублей (здесь и далее цены в гривнах переведены в рубли), в московском супермаркете за чуть более 600 граммов овощей они заплатили 120 рублей.

Стоимость фермерского сала в киевском магазине составила 162 рубля за полкило, в Москве белорусское сало обошлось в 261 рубль за почти 250 граммов. Домашнюю колбасу (в расчёте на 300 грамм) в Киеве купили за 131 рубль, а в Москве — за 509 рублей.

Десяток яиц стоил почти одинаково — 104 рубля (в Москве) и 113 рублей (в Киеве), а сыр — 275 рублей (в Москве, за чуть более 550 граммов) и 234 рубля (в Киеве, за чуть менее 500 граммов).

Ведущие портала приобрели традиционные куличи за 175 рублей (в Киеве) и за 150 рублей (в Москве), бутылку кагора — за 215 рублей (в Киеве) и за 650 рублей (в Москве).

В сумме чек киевского магазина составил 1808 рублей с купленной для пасхальных продуктов традиционной корзинкой, московского — 2070 рублей без корзинки.