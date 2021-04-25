В Венгрии "Спутник V" признали лучшей вакциной

Правительство Венгрии пришло к выводу, что российская вакцина «Спутник V» в 32 раза безопасней американского препарата Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

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Власти Венгрии опубликовали последние данные, касающиеся безопасности и эффективности пяти вакцин. Оказалось, что «Спутник V» показывает самые лучшие показатели безопасности (в 7-32 раза меньше случаев смерти) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID-19).

Так, на 100 тысяч человек, получивших российские прививки, приходится всего 95 заразившихся коронавирусом и 1 случай смерти.

На 100 тысяч привитых вакциной Astrazeneca - 700 заражений и 7 случаев смерти.

При получении препарата Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых и 32 случая смерти.

«После использования «Спутник V» в 20-32 раза меньше случаев смерти и в 2-6 раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем после использования мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии», - отметили российские вирусологи.

По их словам, статистика свидетельствует, что использование американского препарата в 32 раза опаснее российского.