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В Венгрии "Спутник V" признали лучшей вакциной

Майк Габриелян
20 минут назад
Правительство Венгрии пришло к выводу, что российская вакцина «Спутник V» в 32 раза безопасней американского препарата Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.
В Венгрии "Спутник V" признали лучшей вакциной
Фото: РамблерРамблер
Власти Венгрии опубликовали последние данные, касающиеся безопасности и эффективности пяти вакцин. Оказалось, что «Спутник V» показывает самые лучшие показатели безопасности (в 7-32 раза меньше случаев смерти) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID-19).
Так, на 100 тысяч человек, получивших российские прививки, приходится всего 95 заразившихся коронавирусом и 1 случай смерти.
На 100 тысяч привитых вакциной Astrazeneca - 700 заражений и 7 случаев смерти.
При получении препарата Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых и 32 случая смерти.
«После использования «Спутник V» в 20-32 раза меньше случаев смерти и в 2-6 раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем после использования мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии», - отметили российские вирусологи.
По их словам, статистика свидетельствует, что использование американского препарата в 32 раза опаснее российского.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Германия хочет купить 30 миллионов доз «Спутника V».
Общество,Венгрия,
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