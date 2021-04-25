При этом самым вероятным месяцем, по его мнению, является ноябрь.

Ранее вирусолог рассказал, что в России к концу лета заболеваемость коронавирусом может снизиться до тысячи случаев в сутки, этому будут способствовать теплая погода и масштабная вакцинация населения.