На Землю надвигается новая магнитная буря

«Частичный выброс корональной массы был связан с солнечной вспышкой C3 в Районе 2816 в 22/0435 UTC. Солнечная энергия будет направлена на Землю с раннего утра до середины дня 25 апреля. Это вероятные условия для геомагнитной бури G2 (умеренный)», – передает Ura.ru со ссылкой на ученых из Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований.
«Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим. Чтобы минимизировать опасность таких явлений, необходимо вовремя принимать лекарственные препараты, следить за давлением, кроме того, в эти периоды не должно быть дополнительных физических нагрузок и стрессовых ситуаций», — предупредил кардиолог Ян Габинский.