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Ученые предупредили о магнитной буре на Земле

Деловая газета "Взгляд"
10 минут назад
Умеренная магнитная буря из-за выброса солнечной энергии ожидается на Земле 25 апреля, кардиологи предупреждают об опасности обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым, а также ревматическим заболеваниям.
На Землю надвигается новая магнитная буря
Фото: ESA/NASA/SOHOESA/NASA/SOHO
«Частичный выброс корональной массы был связан с солнечной вспышкой C3 в Районе 2816 в 22/0435 UTC. Солнечная энергия будет направлена на Землю с раннего утра до середины дня 25 апреля. Это вероятные условия для геомагнитной бури G2 (умеренный)», – передает Ura.ru со ссылкой на ученых из Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Магнитные бури действительно влияют на здоровье людей, но чаще всего на тех, у кого уже есть хронические заболевания. Ян Габинский.
«Если вспышки на Солнце очень сильные, повышается опасность обострения у тех, кто подвержен неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также ревматическим. Чтобы минимизировать опасность таких явлений, необходимо вовремя принимать лекарственные препараты, следить за давлением, кроме того, в эти периоды не должно быть дополнительных физических нагрузок и стрессовых ситуаций», — предупредил кардиолог Ян Габинский.
Ранее астрономы зафиксировали череду вспышек на Солнце.
Между тем, врач и телеведущий Мясников заявил, что связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. По его мнению, хороший врач никогда не скажет пациенту, что виновата погода, его возраст и тем более магнитные бури – это непрофессионально.
Общество,Ян Габинский,
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