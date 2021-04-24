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Американский ветеран провел индейский обряд на могиле советского солдата

Газета.Ru
1 час назад
Ветеран Второй Мировой войны из США провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области. Об этом сообщает портал МТВ.онлайн.
Американец провел индейский обряд на могиле советского солдата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Нормайн Шей является коренным американцем, представителем племени пенобскотов. Он принимал участие в первой высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года.
«Мы никогда не забудем жертв Сталинграда Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира», — заявил американец у могилы советских солдат.
После этого он опустился перед могилой, воскурил благовония и развеял дым пером.
Шейн подчеркнул, что нельзя забывать то, как никто не мог уничтожить фашистскую армию, но русские это сделали.
По данным портала, в российский город старшина в отставке Шей прибыл вместе с друзьями-ветеранами – Роже Доре из Франции и участником Сталинградской битвы Евгением Петровичом Куропатковым в рамках проекта «Сталинград-2021».
Общество,Волгоградская Область,Нормандия,Соединенные Штаты,
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