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Школьникам пообещали очные выпускные вечера

BFM.RUиещё 3
25 минут назад
В этом году школьные выпускные вечера могут пройти в очной форме. Об этом сообщил телеграм-канал «Большая перемена РФ» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Школьникам пообещали очные выпускные вечера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно», — сказал Кравцов.
Министр добавил, что при этом «мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний».
В 2020 году из-за коронавируса выпускные вечера в российских школах проводили только в онлайн-режиме.
Общество,Роспотребнадзор,
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