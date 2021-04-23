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Скончалась звезда «Битвы экстрасенсов»

Алиса Селезнёва
35 минут назад
Финалистка седьмого сезона проекта «Битва экстрасенсов» шаманка Диля Абдрашитова умерла после тяжелой болезни. Об этом со ссылкой на ее дочь пишет «Комсомольская правда».
Скончалась звезда «Битвы экстрасенсов»
Фото: кадркадр
Диля Абдрашитова скончалась еще 13 марта в Татарстане, однако известно стало об этом только сейчас.
«Умерла наша любимая мамочка Абдрашитова Диля. Нет слов, чтобы выразить боль утраты. Мы тебя горячо любим, мамуля. Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком», - заявила дочь.
«Рамблер» писал, что ранее экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что болен раком. Фокусник также признался, что составил завещание, которое «ставит всё на свои места».
Общество,Сергей Сафронов,Комсомольская правда,
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