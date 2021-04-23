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Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов

Lenta.ru
35 минут назад
Министерство юстиции внесло издание «Медуза» в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства.
Минюст внес «Медузу» в список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В соответствующий реестр ведомство внесло компанию SIA Medusa Project, которая зарегистрирована в Латвии. Там же располагается В сообщении ведомства поясняется, что решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».
️Генеральный директор «Медузы» сообщила, что Минюст не уведомлял ресурс о внесении в реестр иноагентов.
«Узнала 5 минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали», — сказала она изданию «Подъем».
Общество,Минюст РФ,
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