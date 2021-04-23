Голикова заявила о росте заболеваемости COVID в семи регионах

Голикова настоятельно рекомендовала российским регионам аккуратно снимать ограничения по COVID-19. По ее словам, в стране есть тенденция на осложнение ситуации с инфекцией. Она пояснила, что вместе с коронавирусной инфекцией, как правило, распространяются сезонные заболевания. В связи с этим россиянам следует быть максимально осторожными и помнить о необходимости соблюдения масочного режима.