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Голикова: Заболеваемость коронавируса растет в семи регионах России

Мир24
10 минут назад
В настоящее время медики сообщают о росте числа больных коронавирусом в семи регионах России. В стране развернуто более 109 тысяч коек для пациентов с этой инфекцией, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом России в формате видеоконференции.
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID в семи регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В регионах ситуация различается. В стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации – 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны», – цитирует чиновницу ТАСС.
Голикова настоятельно рекомендовала российским регионам аккуратно снимать ограничения по COVID-19. По ее словам, в стране есть тенденция на осложнение ситуации с инфекцией. Она пояснила, что вместе с коронавирусной инфекцией, как правило, распространяются сезонные заболевания. В связи с этим россиянам следует быть максимально осторожными и помнить о необходимости соблюдения масочного режима.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет «индийского» штамма коронавируса с двумя мутациями. При этом специалисты секвенировали несколько изолятов, в которых имелись данные мутации по отдельности, но относящиеся к другим штаммам коронавируса.
Общество,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Россия,
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