Голикова заявила о росте заболеваемости COVID в семи регионах

В настоящее время медики сообщают о росте числа больных коронавирусом в семи регионах России. В стране развернуто более 109 тысяч коек для пациентов с этой инфекцией, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом России в формате видеоконференции.
«В регионах ситуация различается. В стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации – 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны», – цитирует чиновницу ТАСС.
Голикова настоятельно рекомендовала российским регионам аккуратно снимать ограничения по COVID-19. По ее словам, в стране есть тенденция на осложнение ситуации с инфекцией. Она пояснила, что вместе с коронавирусной инфекцией, как правило, распространяются сезонные заболевания. В связи с этим россиянам следует быть максимально осторожными и помнить о необходимости соблюдения масочного режима.