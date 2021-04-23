Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями

Юрист Елизавета Владимирова объяснила россиянам разницу между нерабочими и выходными днями в беседе с телеканалом «360».

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Как рассказала эксперт, если необходимо выйти на работу в выходные, то по закону в этом случае есть соответствующая ставка. Она удваивается или повышается в зависимости от работодателя.

«Такая норма предусмотрена, что выход на работу в выходные и праздничные дни фиксируется по другой ставке», — добавила она.

Однако если речь идет о нерабочих днях, то этот вопрос решается на усмотрение работодателя.