По его словам, "разговор двух лидеров касался всех вопросов двусторонних отношений, в первую очередь связанных с сотрудничеством в сфере туризма".

"Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом", - отметил он.

Майя Ломидзе. Российские туроператоры смогут запустить чартеры на курорты Египта через 7-14 дней после возобновления авиасообщения, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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"Пока дата не объявлена. С даты - через 7-14 дней", - сказала Ломидзе.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил журналистам, что чартерные рейсы из России на курорты Египта планируется возобновить в ближайшее время. Однако позднее Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что пока не принимал решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами.

«Думаю, что это, конечно, не полная замена Турции. Но это будет очень своевременная мера и эффективная. Надо учитывать, что российские туристы ждут бюджетного Египта и безопасного. Поэтому, надеюсь, что все меры, которые проводились в течение полутора лет, обеспечили это», — отметил Барзыкин.

Эксперт подчеркнул, что, вероятно, туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию.

«Египет, надеемся, будет даже дешевле. Тем более что у ряда операторов ещё со времени закрытия в Египте остались депозиты принимающих компаний. Надеюсь, их можно будет реализовать. В принципе, это ожидаемое событие. Это окажет влияние, чтобы остальные направления не завышали цены», — заключил он.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синайском полуострове самолёта российской компании «Когалымавиа» , направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург . На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

После открытия чартерных рейсов на курорты Египта, которые в 2015 году были отменены, ожидается ажиотажный спрос на туры. Об этом «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«На самом деле о возможности открытия чартеров говорили и ранее. Египетская сторона приняла все меры безопасности, которые требовала наша сторона. Египет изо всех сил старается показать, что отдыхать там безопасно со всех точек зрения.

Несмотря на то что Египет был закрыт, все равно в среднем 100 тыс. [россиян] в год за пять лет на эти курорты выбирались. После открытия чартерного сообщения спрос на туры в Египет будет колоссальным», — отметила Ломидзе.

В турагентстве «AnexTour» «Газете.Ru» подтвердили, что россияне с нетерпением ждут открытия Египта. Впрочем, и на самих курортах на путешественников из России очень рассчитывают — в связи с этим, уточнили в компании, в преддверии возобновления сообщения будут проведены доскональные проверки в местах отдыха.

20 апреля 2021 года в МИД РФ анонсировали открытие чартерных рейсов в Египет.

«Все идет по плану. В ближайшее время (...) объявят, это на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено», — цитировал «Интерфакс» замглавы ведомства Михаила Богданова.

По словам чиновника, в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет по этому вопросу были достигнуты предварительные договоренности.

Информационное агентство со ссылкой на собственный источник в авиакомпании передавало, что авиасообщение может быть восстановлено уже после майских праздников.

В посольстве Египта уточнили, что чартерные рейсы из Москвы будут летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Полеты туда заморозили в ноябре 2015 года после террористического акта, произошедшего на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер с 224 пассажирами на борту, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился после взрыва на борту. Все пассажиры и члены экипажа погибли, в основном это были граждане России. Следствие установило, что бомбу в отсек для негабаритного багажа пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эль-Шейха.

Для того чтобы обеспечить безопасность туристов, в Шарм-эль-Шейхе даже построили 36-километровый бетонный забор, обмотанный колючей проволокой — он отделяет курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира, сообщал портал CNN Travel.

Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через ворота, оборудованные фотоаппаратами и сканерами. Это сделано для того, чтобы оградить туристов от бедуинов и террористов — дело в том, что Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км к югу от средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

В феврале 2018 года для зачистки исламистских бандформирований египетские военные начали массированную операцию на Синае, а также в некоторых районах дельты Нила и пустыни вдоль западной границы страны с Ливией. С тех пор частота нападений боевиков ИГ (организация запрещена в России) существенно снизилась.

При этом 1 января 2021 года на Синайском полуострове был совершен теракт: исламисты взорвали бомбу, убив двух сотрудников сил безопасности и ранив пятерых. После этого в Шарм-эль-Шейхе были экстренно усилены меры безопасности для туристов.

Путешественникам, которые поедут отдыхать в Египет, эксперты туристической отрасли советуют вести себя осторожно, несмотря на меры безопасности, принимаемые властями страны.

«Всем приезжим гостям мы рекомендуем большую часть времени проводить на территории отелей и не покидать пределы гостиниц без сопровождения гидов, это вполне очевидные меры предосторожности в любой стране», — сказали в «AnexTour».

Профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь добавила, что на территории всех отелей присутствует охрана, что повышает антитеррористическую защищенность, на въездах в курортные зоны стоят дополнительные кордоны.

Россия закрыла авиасообщение с Египтом больше пяти лет назад после теракта — в небе над Синаем взорвался самолет «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека. В апреле 2019-го Россия частично открыла небо лишь для регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Наши немногочисленные отчаянные соотечественники добираются в Шарм-эль-Шейх и Хургаду через Стамбул.

Леня Эйдис

сооснователь дайвинг-центра Sadko Safari Fleet

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«Аэропорт Хургады принимает около 120 рейсов в неделю из 13 стран. И, учитывая текущее антиковидное законодательство в Египте, согласно которому гостиницы наполняют с лишним 50%, можно сказать, что Хургада близка к полной заполненности, особенно основные отели центральной части города. В мае станет еще больше туристов. Требования по прилете одинаковые для всех: это тест ПЦР за 72 часа до пересечения границы с Египтом обязательно с мокрой печатью».

Ковидные ограничения ощущаются не сильно: все работает, персонал в отелях ходит в масках, гости — без. На прошлой неделе в Египте объявили о начале прививочной кампании среди сотрудников туротрасли. Она должна завершиться до конца мая. СМИ писали, что из-за отсутствия туристов египетские гиды активно переквалифицируются в фермеров и репетиторов. На россиян большие надежды, говорит директор компании Egypt Best Trips Наталья Пилецкая.

Наталья Пилецкая

директор компании Egypt Best Trips

«Россия занимала все равно в основном около 60% примерно туризма. И зарабатывали мы всегда на русских. На немцах никогда не заработаешь — они жадные. Белару сь и Украина — сами понимаете, какая ситуация в стране. Они за копейки сюда прилетают. У нас хорошо сейчас. Единственное, у нас Рамадан начинается, а перед Рамаданом небольшие ветра. До ветров вообще уже под 30 было градусов днем. Все ходят такие воодушевленные. Я — нет. Я пока не увижу первого русского — я не могу. Сколько и комиссий приезжало, разговоры идут. Египтяне говорят про май».

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. В этом контексте переориентация на Египет, пусть и экстренная, для туроператоров была бы серьезным подспорьем, рассуждает основатель и генеральный директор сети турагентств OnlineTur.ru Андрей Бородин

Андрей Бородин

основатель и генеральный директор сети турагентств OnlineTur.ru

«Мы уже давно готовы к запуску Египта. У нас уже есть какие-то предложения и старт продаж с перелетом через Каир. Если же откроют прямые чартерные рейсы до Шарм-эль-Шейха и Хургады, то, конечно, мы ожидаем всплеск продаж. Очень много клиентов, которые за эти годы не раз обращались, спрашивали, можно сказать, что они стоят в очереди. Я думаю, что Египет при открытии границ может перебить Турцию по количеству поездок».

Что Египет, что Италия будут очень востребованы российским туристом, поскольку народ хочет отправиться за границу, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович . При этом отдых в этих странах может быть значительно дороже, чем до пандемии коронавируса.

Замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что в скором времени откроются чартерные рейсы на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. При этом точные сроки пока все еще неизвестны. Также стало известно о возобновлении авиасообщения с Италией, которая готова принимать российских туристов уже этим летом.

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«У нас большинство людей мотивированы поездкой за границу прежде всего отдыхом на берегу теплого моря. И то, и другое (отдыхать и купаться) можно делать как в Италии, так и в Египте, вопрос только в какие месяцы. Плохо, что Египет никак не называет сроки, потому что «ближайшее время» – понятие растяжимое. Люди не могут заранее планировать свой отдых, на майские хотят куда-нибудь съездить очень много людей», – говорит Канторович.

В мае и июне, по словам собеседника, в Египте купаться можно и нужно, в этот сезон там даже лучше, чем в Турции, с которой из-за сложной эпидемиологической ситуацией ранее Россия ограничила авиасообщение до лета. В Италии же в этот период холоднее, но зато в июле-августе там считается самая комфортная погода для туристов, а в Египте в это время уже жарковато.

«Те, кто мотивирован культурно-познавательными целями, скорее всего выберут для путешествия Италию, хотя в Египте тоже есть, что посмотреть. Кроме того, многое зависит от цены, которую сейчас сложно предсказать. Тем более важно, будут ли чартерные рейсы. Где будет дешевле, туда и поток туристов однозначно будет больше», – считает вице-президент АТОР.

Он также подчеркнул, что не стоит беспокоится о безопасности полетов в Египет, поскольку раз специалисты на протяжении долгого времени проверяли аэропорты Египта на безопасность и допустили полеты, то волноваться не о чем.

Напомним, в 2015 году был введен запрет на авиасообщение между Россией и Египтом после крушения российского самолета А321, который следовал по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Причиной трагедии назван теракт – взрыв заранее заложенной бомбы на борту лайнера.

«Вообще, в те страны, которые будут открыты, однозначно отправятся многие россияне, потому что народ уже устал за время пандемии сидеть в четырех стенах. Хотя, пока неизвестно, как в результате всех этих последствий кризиса, а также сокращения рабочих мест, у россиян обстоят дела с деньгами. У нас и в лучшие-то годы позволить себе путешествовать за границей могли процентов шесть населения в год, а загранпаспорта есть меньше, чем у 30 % граждан», – рассуждает Канторович.

Но поездки, по мнению эксперта, все-таки подорожают сравнительно с «доковидными» временами, поскольку за это время упал курс рубля, а также увеличилась стоимость авиаперевозок. Но если же все-таки откроют чартеры, то будет «менее дорого», полагает вице-президент АТОР.

«Что касается требований к туристам, то пока речь идет только о сдаче анализов на коронавирус – это дополнительные расходы. Какие-то страны уже принимают провакцинированных путешественников, им достаточно сертификата о том, что гражданин привился российской вакциной Спутник V. Правда, пока это мало где принимается, например, в Грузии. Тем более, пока справки выдаются на русском языке, а это значит, что при выезде за границу потребуется перевод на английский язык и нотариальное заверение, что также для туриста увеличивает расходы», – полагает собеседник.

В целом эксперт полагает, что спрос на поездки что по одному, что по второму направлению среди российских туристов будет очень высоким.