Яркие огни в небе в Ростове-на-Дону сняли на видео

Вечером пятницы над Ростовом-на-Дону были замечены странное свечение. Видео опубликовано в группе «Ростов Главный».

На кадрах видны странные светло- оранжевые огни. Через несколько минут после странного случая в социальных сетях появилось несколько версий произошедшего. Одни предполагали, что видели начало крушения самолёта, другие — полёт ракеты, третьи — НЛО.