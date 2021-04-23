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Яркие огни в небе в Ростове-на-Дону сняли на видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад
Вечером пятницы над Ростовом-на-Дону были замечены странное свечение. Видео опубликовано в группе «Ростов Главный».
На кадрах видны странные светло- оранжевые огни. Через несколько минут после странного случая в социальных сетях появилось несколько версий произошедшего. Одни предполагали, что видели начало крушения самолёта, другие — полёт ракеты, третьи — НЛО.
Рациональное объяснение предложил в своём Telegram-канале спецкор и военный корреспондент КП Александр Коц. Он сказал, что огненное явление в небе – это отстрел тепловых пушек.Предположительно, речь идёт об элементе военных учений.
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