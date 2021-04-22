"Пожалуйста. помогите": австралийка обратилась к Путину

Австралийка Сабрина Хэйр обратилась к президенту России Владимиру Путину
с просьбой помочь ее семье: Хэйр и ее родственники мечтают жить в России
, но из-за пандемии не могут оформить необходимые документы. Обращение Хэйр опубликовал
YouTube-канал «Новосибирск News».
25-летняя студентка находится в России на протяжении последних четырех лет, последние два из них она изучает русский язык. Виза Сабрины истекает через два с половиной месяца.
«С новыми законами нам придется покинуть Россию. Мы, как семья, надеемся жить в России и стать гражданами. Мы надеемся открыть ферму в Алтайском крае и производить качественные продукты питания», - рассказала Хэйр.
По словам девушки, ее родителям пришлось вернуться в Австралию, они продали свою австралийскую ферму, а затем случилась пандемия и страны закрыли свои границы.
«Уже полтора года они не могут увидеть своих детей и внуков. Пожалуйста, помогите с этим делом», - обратилась она к Путину;
По данным
портала «Вести.Новосибирск», вместе с Сабриной в России живут ее брат, сестра, зять и трое племянников. Родители находятся в Турции, где ждут открытия границ.
Как писал «Рамблер», в прошлом году, после обращения к Путину, российское гражданство получил волонтер-преподаватель из Италии Валерио Дзанетти.
Во время встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020» Дзанетти рассказал Путину о своей мечте стать гражданином РФ. Он объяснил, что хочет жить в стране, так как «сильно любит русский язык» и жителей страны.