В Северной Македонии у коровы родился необычный теленок: он появился на свет с двумя головами и четырьмя глазами. На кадры с детенышем обратил внимание сайт телеканала Wis TV.

По словам владельца коровы, ветеринар после осмотра животного заверил его, что организм теленка функционирует нормально. Когда он сосет молоко одним ртом, второй совершает аналогичные движения. Фермер заявляет, что сохранит животное невзирая на то, как долго проживет его подопечный.