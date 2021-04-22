Россия не намерена
возобновлять авиасообщение с новыми странами как минимум до конца майских праздников. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"На данный момент до конца майских праздников не планируется возобновления полетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение", - сказал источник.
Другой собеседник ТАСС, близкий к оперштабу, также подтвердил отсутствие планов по возобновлению авиасообщения до конца майских праздников.
Россияне заметили резкий рост цен на билеты к морским курортам после решения властей приостановить авиасообщение с Турцией
и Танзанией
. Полёты по отдельным направлениям подорожали вдвое.
Что случилось?
12 апреля российские власти объявили о приостановке чартерного авиасообщения с Турцией. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах. Правительство запретило все полёты в Турцию с 15 апреля до 1 июня за исключением двух регулярных рейсов в неделю в Стамбул
и обратно. Одновременно с этим до 1 июня закрыли и авиасообщение с Танзанией, одно из первых курортных направлений, открытых прошлым летом в пандемию. Уже отдыхающие за границей россияне смогут воспользоваться выездными рейсами, чтобы вернуться домой.
Запрет полётов в Танзанию при этом объяснили опасностью заболеть малярией (11 случаев заражения россиян в 2020 году), поскольку статистики по заражениям коронавирусом в стране нет и никогда не было. Однако эффект от запрета этих двух стран несравним: по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР)
, общее число забронировавших путёвки в Турцию россиян на период с 15 апреля по 1 мая составило 533 200 человек, а общая стоимость туров — 354,6 млн (32 млрд рублей). В Танзанию при этом забронировали всего около 7000 поездок. Эти данные не учитывают бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию и Танзанию из-за закрытия традиционных для них направлений.
«С учётом того, что в этот период до 90% туров включают перелёты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией практически равносильно полному запрету и аннуляции почти всех заявок», — уточнила АТОР.
По мнению экспертов ассоциации, масштаб и последствия удара по туристической отрасли в сезон высокого спроса может быть сравним с полным закрытием границ в марте 2020 года.
Как уточнила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
, общая стоимость сорванных туров достигает 350 млн.
Что это значит для россиян?
На сайте АТОР уже появилась памятка, в которой туристам, собиравшимся в Турцию или Танзанию этой весной, предлагают поменять либо даты на июнь-август, либо направление поездки. Эта рекомендация не случайна: по закону туроператор обязан возмещать клиентам полную стоимость тура, только если его отменили с объявлением угрозы для жизни и здоровья. Однако в отношении Турции такого объявления нет — действует лишь режим временного ограничения направлений. Это даёт клиентам право претендовать на возврат только части денег за вычетом уже понесённых туроператором расходов. А с учётом сложной экономической ситуации и сильно пострадавшего от пандемии туристического бизнеса, возвращать эти деньги будут долго. Поэтому аннулировать тур крайне невыгодно — проще перенести.
Те, кто покупал путёвки у туроператоров и уже находятся на территории Турции и Танзании, могут отдыхать до окончания тура, после чего вернуться домой по запланированному графику. Возможен и более быстрый отъезд по согласованию с туроператором.
Для тех, кто отдыхал и покупал билет самостоятельно, есть рекомендация следить за обновлениями на сайте авиаперевозчика. Пока, как заверили в Ростуризме
, обратные вылеты предполагаются в плановом режиме, а для массового вывоза туристов в Турцию некоторое время будут летать пустыми чартерные самолёты.
Отдых резко подорожал
Между тем россияне, планировавшие отдохнуть у моря именно этой весной, столкнулись с резким ростом цен на билеты по оставшимся доступным направлениям. Например, билеты в Египет (куда обычно летали через Турцию) подорожали с 25 000 до 55 000 рублей, заметила основатель The Bell Елизавета Осетинская
. Сейчас на курорты Египта можно добраться только через Каир, чартерные направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по-прежнему закрыты.
Подорожали билеты и на другие морские курорты, разнообразие которых для россиян пока и без того невелико. Потенциальной заменой на внешнем рынке могли бы стать Кипр и Греция, но пока регулярное массовое сообщение по этим направлениям не наладили, отметил «Коммерсантъ», а туры в ОАЭ, на Мальдивы или Кубу стоят существенно дороже.
«Думаю, это временное явление, и мы ждём, что всё устаканится. Дальше развитие ситуации будет зависеть от того, какие действия предпримут власти, чтобы найти новое массовое направление отдыха для людей, которые не попадут в Турцию», — отметил он.
При этом российские южные курорты полноценной заменой Турции стать не могут, так как просто не справятся с наплывом всех желавших отдохнуть на майские праздники у моря, предупредили в Российском союзе туриндустрии. Почти все качественные объекты размещения в Крыму и Краснодарском крае уже раскуплены, так что те туристы, кто не смог поехать в Турцию, рискуют остаться без путешествий.
Вместе с тем 12 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров
сообщил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами и рассчитывает, что чартерные рейсы запустятся в ближайшее время. В этом случае, считают эксперты, цены на туры упадут до 70%.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
заявил, что посетит Россию для обсуждения возобновления полетов, когда ситуация с COVID-19 в его стране нормализуется.
В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии и составил 63 082 случая. Во вторник, 20 апреля, был зафиксирован максимум смертей за сутки - 346. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила авиасообщение со страной с 15 апреля по 1 июня.
"Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм",- заявил Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.
По словам эксперта, в скором времени Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в туристической сфере:
"Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)".
Авиасообщение с Черногорией и Хорватией должно возобновиться в ближайшее время, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин
.
Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит, пояснил он.
"Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелетам из России", - передает его слова ТАСС.
Потенциальный турпоток в в эти страны несопоставим с числом туристов, которые ежегодно ездят в Турцию. При этом летом ожидается открытие ряда средиземноморских стран для российских туристов, отметил он. По данным Российского союза туриндустрии, только 10-15% туристов, собиравшихся за границу, переориентируются на отдых в России.
Между тем цены на аренду жилья на российских курортах, по данным сервиса "Суточно.ру", после запрета полетов в Турцию выросли - на 6% в Крыму, на 10% в Краснодарском крае и на 16% в Сочи. После первых новостей о приостановке авиасообщения спрос на аренду жилья на юге России вырос на 25%. При этом более половины бронирований россияне делают уже на летние месяцы.
Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного в среду, 21 апреля, на сайте Росавиации
.
В число разрешенных направлений вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иордания, Китай, Северная Македония, Молдавия, Марокко, Сербия, Словения, Таиланд, Хорватия, Черногория, а также Кипр и Мальдивские острова.
Согласно документу, «Аэрофлот»
получил допуски на полеты на Кипр, куда может совершать рейсы до семи раз в неделю. Уточняется, что рейсы в Ларнаку и Пафос будут доступны из 11 российских городов.
Однако в Росавиации подчеркнули, что допуск на полеты не подразумевает официальное восстановление авиасообщения с данными странами.
«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — говорится в сообщении ведомства.
Также в список организаций, получивших право летать за границу, вошли «Уральские авиалинии
», «Сибирь», «Азур Эйр», «Икар», Nordwind и Red Wings
.
Авиасообщение городов России с курортами Египта, предположительно, может быть возобновлено во второй декаде мая. сообщили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на источники «Вестника АТОР».
По их данным, о возобновлении полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть объявлено в период майских праздников. В случае открытия чартеров перевозчикам и туроператорам потребуется около двух недель, чтобы развернуть полетные программы.
Ряд экспертов предполагают, что, вероятно, об открытии полноценного авиасообщения с Египтом 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному Собранию объявит президент РФ Владимир Путин
.
Как сообщает ИА REGNUM, при открытии авиасообщения с Египтом возобновят работу семь российских туроператоров. Чартеры начнут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из более чем 20 городов России.
Италия возобновит приём туристов из России, приостановленный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), летом 2021-го, рассказал 20 апреля посол республики в Москве Паскуале Терраччано.
"Я подтверждаю, что подобную возможность уже принимают во внимание. Я уверен, что это произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом всё-таки туристический поток [из России] возобновится", — цитирует дипломата ТАСС.
РФ, в свою очередь, может открыть для туристических поездок Египет и ряд других внешних направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Это произойдёт, если будет принято соответствующее предложение Федеральной антимонопольной службы
(ФАС). Ведомство выступило с такой инициативой, указав на целесообразность отдать приоритет, помимо прочего, наиболее доступным по цене странам.
Кроме того, ФАС совместно с Ростуризмом разработает меры по пресечению недобросовестных приёмов, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам на фоне растущего спроса.
Безопасный отдых за рубежом может обеспечить вакцинация от коронавирусной инфекции. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников
.
Сделать прививку против COVID-19 необходимо как минимум за месяц до путешествия. После первого укола должен пройти 21 день, прежде чем нужно будет делать вторую прививку. Затем потребуется две недели для выработки антител, объяснил Мясников.
Доктор также напомнил об опасности отдыха на отечественных курортах. Еще до начала пандемии коронавируса в популярных для туризма регионах выявляли вспышки гепатита, ротавируса, норовируса, энтеровирусов и других. Поэтому вакцинация является главным условием безопасного отдыха как за границей, так и в России.