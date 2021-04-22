Россия не намерена возобновлять авиасообщение с новыми странами как минимум до конца майских праздников. Об этом ТАСС сообщили источники, близкие к оперативному штабу по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"На данный момент до конца майских праздников не планируется возобновления полетов в страны, с которыми приостановлено авиасообщение", - сказал источник.

Другой собеседник ТАСС, близкий к оперштабу, также подтвердил отсутствие планов по возобновлению авиасообщения до конца майских праздников.

Россияне заметили резкий рост цен на билеты к морским курортам после решения властей приостановить авиасообщение с Турцией Танзанией . Полёты по отдельным направлениям подорожали вдвое.

Что случилось?

12 апреля российские власти объявили о приостановке чартерного авиасообщения с Турцией. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах. Правительство запретило все полёты в Турцию с 15 апреля до 1 июня за исключением двух регулярных рейсов в неделю в Стамбул и обратно. Одновременно с этим до 1 июня закрыли и авиасообщение с Танзанией, одно из первых курортных направлений, открытых прошлым летом в пандемию. Уже отдыхающие за границей россияне смогут воспользоваться выездными рейсами, чтобы вернуться домой.

Запрет полётов в Танзанию при этом объяснили опасностью заболеть малярией (11 случаев заражения россиян в 2020 году), поскольку статистики по заражениям коронавирусом в стране нет и никогда не было. Однако эффект от запрета этих двух стран несравним: по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР) , общее число забронировавших путёвки в Турцию россиян на период с 15 апреля по 1 мая составило 533 200 человек, а общая стоимость туров — 354,6 млн (32 млрд рублей). В Танзанию при этом забронировали всего около 7000 поездок. Эти данные не учитывают бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию и Танзанию из-за закрытия традиционных для них направлений.

«С учётом того, что в этот период до 90% туров включают перелёты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией практически равносильно полному запрету и аннуляции почти всех заявок», — уточнила АТОР.

По мнению экспертов ассоциации, масштаб и последствия удара по туристической отрасли в сезон высокого спроса может быть сравним с полным закрытием границ в марте 2020 года.

Как уточнила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе , общая стоимость сорванных туров достигает 350 млн.

Что это значит для россиян?

На сайте АТОР уже появилась памятка, в которой туристам, собиравшимся в Турцию или Танзанию этой весной, предлагают поменять либо даты на июнь-август, либо направление поездки. Эта рекомендация не случайна: по закону туроператор обязан возмещать клиентам полную стоимость тура, только если его отменили с объявлением угрозы для жизни и здоровья. Однако в отношении Турции такого объявления нет — действует лишь режим временного ограничения направлений. Это даёт клиентам право претендовать на возврат только части денег за вычетом уже понесённых туроператором расходов. А с учётом сложной экономической ситуации и сильно пострадавшего от пандемии туристического бизнеса, возвращать эти деньги будут долго. Поэтому аннулировать тур крайне невыгодно — проще перенести.

Те, кто покупал путёвки у туроператоров и уже находятся на территории Турции и Танзании, могут отдыхать до окончания тура, после чего вернуться домой по запланированному графику. Возможен и более быстрый отъезд по согласованию с туроператором.

Для тех, кто отдыхал и покупал билет самостоятельно, есть рекомендация следить за обновлениями на сайте авиаперевозчика. Пока, как заверили в Ростуризме , обратные вылеты предполагаются в плановом режиме, а для массового вывоза туристов в Турцию некоторое время будут летать пустыми чартерные самолёты.

Отдых резко подорожал

Между тем россияне, планировавшие отдохнуть у моря именно этой весной, столкнулись с резким ростом цен на билеты по оставшимся доступным направлениям. Например, билеты в Египет (куда обычно летали через Турцию) подорожали с 25 000 до 55 000 рублей, заметила основатель The Bell Елизавета Осетинская . Сейчас на курорты Египта можно добраться только через Каир, чартерные направления в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по-прежнему закрыты.

Подорожали билеты и на другие морские курорты, разнообразие которых для россиян пока и без того невелико. Потенциальной заменой на внешнем рынке могли бы стать Кипр и Греция, но пока регулярное массовое сообщение по этим направлениям не наладили, отметил «Коммерсантъ», а туры в ОАЭ, на Мальдивы или Кубу стоят существенно дороже.

«Думаю, это временное явление, и мы ждём, что всё устаканится. Дальше развитие ситуации будет зависеть от того, какие действия предпримут власти, чтобы найти новое массовое направление отдыха для людей, которые не попадут в Турцию», — отметил он.

При этом российские южные курорты полноценной заменой Турции стать не могут, так как просто не справятся с наплывом всех желавших отдохнуть на майские праздники у моря, предупредили в Российском союзе туриндустрии. Почти все качественные объекты размещения в Крыму и Краснодарском крае уже раскуплены, так что те туристы, кто не смог поехать в Турцию, рискуют остаться без путешествий.

Вместе с тем 12 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами и рассчитывает, что чартерные рейсы запустятся в ближайшее время. В этом случае, считают эксперты, цены на туры упадут до 70%.

В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии и составил 63 082 случая. Во вторник, 20 апреля, был зафиксирован максимум смертей за сутки - 346. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила авиасообщение со страной с 15 апреля по 1 июня.

Рамблер

"Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полеты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм",- заявил Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.

По словам эксперта, в скором времени Турцию посетит российская делегация, которая оценит безопасность в туристической сфере:

"Потом мы поедем с министром туризма в Россию – но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно. Нам нужно обязательно уменьшить цифры в течение Рамадана (до 12 мая)".

Авиасообщение с Черногорией и Хорватией должно возобновиться в ближайшее время, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит, пояснил он.

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"Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелетам из России", - передает его слова ТАСС.

Потенциальный турпоток в в эти страны несопоставим с числом туристов, которые ежегодно ездят в Турцию. При этом летом ожидается открытие ряда средиземноморских стран для российских туристов, отметил он. По данным Российского союза туриндустрии, только 10-15% туристов, собиравшихся за границу, переориентируются на отдых в России.

Между тем цены на аренду жилья на российских курортах, по данным сервиса "Суточно.ру", после запрета полетов в Турцию выросли - на 6% в Крыму, на 10% в Краснодарском крае и на 16% в Сочи. После первых новостей о приостановке авиасообщения спрос на аренду жилья на юге России вырос на 25%. При этом более половины бронирований россияне делают уже на летние месяцы.

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 15 стран. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного в среду, 21 апреля, на сайте Росавиации

В число разрешенных направлений вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иордания, Китай, Северная Македония, Молдавия, Марокко, Сербия, Словения, Таиланд, Хорватия, Черногория, а также Кипр и Мальдивские острова.

Согласно документу, «Аэрофлот» получил допуски на полеты на Кипр, куда может совершать рейсы до семи раз в неделю. Уточняется, что рейсы в Ларнаку и Пафос будут доступны из 11 российских городов.

Однако в Росавиации подчеркнули, что допуск на полеты не подразумевает официальное восстановление авиасообщения с данными странами.

«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Авиасообщение городов России с курортами Египта, предположительно, может быть возобновлено во второй декаде мая. сообщили в Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на источники «Вестника АТОР».

По их данным, о возобновлении полётов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть объявлено в период майских праздников. В случае открытия чартеров перевозчикам и туроператорам потребуется около двух недель, чтобы развернуть полетные программы.

Ряд экспертов предполагают, что, вероятно, об открытии полноценного авиасообщения с Египтом 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному Собранию объявит президент РФ Владимир Путин

Как сообщает ИА REGNUM, при открытии авиасообщения с Египтом возобновят работу семь российских туроператоров. Чартеры начнут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из более чем 20 городов России.

Италия возобновит приём туристов из России, приостановленный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), летом 2021-го, рассказал 20 апреля посол республики в Москве Паскуале Терраччано.

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"Я подтверждаю, что подобную возможность уже принимают во внимание. Я уверен, что это произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом всё-таки туристический поток [из России] возобновится", — цитирует дипломата ТАСС.

РФ, в свою очередь, может открыть для туристических поездок Египет и ряд других внешних направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Это произойдёт, если будет принято соответствующее предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство выступило с такой инициативой, указав на целесообразность отдать приоритет, помимо прочего, наиболее доступным по цене странам.

Кроме того, ФАС совместно с Ростуризмом разработает меры по пресечению недобросовестных приёмов, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам на фоне растущего спроса.

Безопасный отдых за рубежом может обеспечить вакцинация от коронавирусной инфекции. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников

Сделать прививку против COVID-19 необходимо как минимум за месяц до путешествия. После первого укола должен пройти 21 день, прежде чем нужно будет делать вторую прививку. Затем потребуется две недели для выработки антител, объяснил Мясников.