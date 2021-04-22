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В Совфеде разработают законопроект о навозе

ИА Regnum
35 минут назад
В Совфеде планируют разработать законопроект о навозе, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.
В Совфеде разработают законопроект о навозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно», — цитируют сенатора РИА Новости.
По словам парламентария, разработка инициативы займет много времени — «необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии обсуждают возможность решения экологических и энергетических проблем столицы посредством собственной добычи газа, топливо будут добывать не из земных недр, а из навоза.
Общество,Анатолий Артамонов,Совет Федерации,РИА Новости,
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