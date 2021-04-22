В Совфеде разработают законопроект о навозе

По словам парламентария, разработка инициативы займет много времени — «необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии обсуждают возможность решения экологических и энергетических проблем столицы посредством собственной добычи газа, топливо будут добывать не из земных недр, а из навоза.