Специалист назвал запреты для владельцев газовых плит

"Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо", — говорит он.
Эксперт предупреждает, что вызов газовых служб и других специалистов необходим в следующих ситуациях:
Когда вы подключаете и отключаете любое газовое оборудование. Без визита газовщика нельзя установить ни газовую колонку, ни плиту — это очень опасно; Когда вы собираетесь сделать перепланировку помещений в которых находится газовое оборудование. Необходимо обратиться в районную администрацию и согласовать работы.
Также нельзя вносить изменения в конструкцию газовых приборов — вы не можете их "совершенствовать и чинить" самостоятельно.
Кроме того, нельзя изменять устройство вентиляционных систем в помещениях с газовым оборудованием.
"Помните, что от вентиляционной системы зависит корректность работы газового оборудования. Такие изменения могут привести к трагедии, несмотря на то, что вентиляция — это не газовый прибор, но без нее газовый прибор корректно работать не будет", — указывает специалист.
Заклеивать или замуровывать вентиляционные каналы, а также карманы и люки для чистки дымоходов также запрещено. К сожалению, это встречается очень часто, и также может привести к трагедии.
"Если вы уверены, что канал нерабочий и хотите его ликвидировать, следует обратиться в районную администрацию. Лучше несколько раз перестраховаться, чем допустить трагедию", — отметил Минко.
Вообще "газовая проблема" является очень актуальной для России. Система безопасности в этой сфере должна быть усилена, здесь необходимо работать и законодательно, и технически. Очень многие технические возможности не используются.
По мнению специалиста, штрафы за неисполнение требований должны быть строже, но при этом необходимо повышать доступность газовых служб и делать горячие линии, через которые люди могут пожаловаться на некачественную работу исполнителей.
"В целом во всем хозяйстве МКД газ является одним из самых опасных, и здесь нет места для либеральности. Такие же ограничения, на самом деле, должны касаться и электрических сетей — это тоже потенциальный источник опасности, который очень часто приводит к трагедиям", — заключил эксперт.