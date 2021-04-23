В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Специалист назвал запреты для владельцев газовых плит

Праймиещё 2
21 минуту назад
Есть много ограничений, касающихся бытового газа в многоквартирных домах (МКД), и в том числе газовых плит. Однако, к сожалению, на практике мало кто их исполняет, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
Специалист назвал запреты для владельцев газовых плит
Фото: ТАССТАСС
"Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо", — говорит он.
Эксперт предупреждает, что вызов газовых служб и других специалистов необходим в следующих ситуациях:
Когда вы подключаете и отключаете любое газовое оборудование. Без визита газовщика нельзя установить ни газовую колонку, ни плиту — это очень опасно; Когда вы собираетесь сделать перепланировку помещений в которых находится газовое оборудование. Необходимо обратиться в районную администрацию и согласовать работы.
Также нельзя вносить изменения в конструкцию газовых приборов — вы не можете их "совершенствовать и чинить" самостоятельно.
Кроме того, нельзя изменять устройство вентиляционных систем в помещениях с газовым оборудованием.
"Помните, что от вентиляционной системы зависит корректность работы газового оборудования. Такие изменения могут привести к трагедии, несмотря на то, что вентиляция — это не газовый прибор, но без нее газовый прибор корректно работать не будет", — указывает специалист.
Заклеивать или замуровывать вентиляционные каналы, а также карманы и люки для чистки дымоходов также запрещено. К сожалению, это встречается очень часто, и также может привести к трагедии.
"Если вы уверены, что канал нерабочий и хотите его ликвидировать, следует обратиться в районную администрацию. Лучше несколько раз перестраховаться, чем допустить трагедию", — отметил Минко.
Вообще "газовая проблема" является очень актуальной для России. Система безопасности в этой сфере должна быть усилена, здесь необходимо работать и законодательно, и технически. Очень многие технические возможности не используются.
По мнению специалиста, штрафы за неисполнение требований должны быть строже, но при этом необходимо повышать доступность газовых служб и делать горячие линии, через которые люди могут пожаловаться на некачественную работу исполнителей.
"В целом во всем хозяйстве МКД газ является одним из самых опасных, и здесь нет места для либеральности. Такие же ограничения, на самом деле, должны касаться и электрических сетей — это тоже потенциальный источник опасности, который очень часто приводит к трагедиям", — заключил эксперт.
Общество,Городские Инновационные Технологии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители