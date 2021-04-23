Специалист назвал запреты для владельцев газовых плит

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"Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо", — говорит он.

Эксперт предупреждает, что вызов газовых служб и других специалистов необходим в следующих ситуациях:

Когда вы подключаете и отключаете любое газовое оборудование. Без визита газовщика нельзя установить ни газовую колонку, ни плиту — это очень опасно; Когда вы собираетесь сделать перепланировку помещений в которых находится газовое оборудование. Необходимо обратиться в районную администрацию и согласовать работы.

Также нельзя вносить изменения в конструкцию газовых приборов — вы не можете их "совершенствовать и чинить" самостоятельно.

Кроме того, нельзя изменять устройство вентиляционных систем в помещениях с газовым оборудованием.

"Помните, что от вентиляционной системы зависит корректность работы газового оборудования. Такие изменения могут привести к трагедии, несмотря на то, что вентиляция — это не газовый прибор, но без нее газовый прибор корректно работать не будет", — указывает специалист.

Заклеивать или замуровывать вентиляционные каналы, а также карманы и люки для чистки дымоходов также запрещено. К сожалению, это встречается очень часто, и также может привести к трагедии.

"Если вы уверены, что канал нерабочий и хотите его ликвидировать, следует обратиться в районную администрацию. Лучше несколько раз перестраховаться, чем допустить трагедию", — отметил Минко.

Вообще "газовая проблема" является очень актуальной для России. Система безопасности в этой сфере должна быть усилена, здесь необходимо работать и законодательно, и технически. Очень многие технические возможности не используются.

По мнению специалиста, штрафы за неисполнение требований должны быть строже, но при этом необходимо повышать доступность газовых служб и делать горячие линии, через которые люди могут пожаловаться на некачественную работу исполнителей.