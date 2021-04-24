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В России выявили 8 828 новых случаев коронавируса

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
За минувшие сутки в России выявили 8 828 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
8 828 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Днем ранее в стране был выявлено 8 840 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 82 российских регионах, при этом 13,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 399 пациентов, полностью выздоровели 9 254 человека.
Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 541), Санкт-Петербурге (689), Московской области (596), Ростовской области (236) и Нижегородской области (193).
За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 753 789 случаев коронавирусной инфекции, из них 107 900 — с летальным исходом. Вылечились 4 380 468 человек.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил мнение, что нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцирует рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России при соблюдении санитарных правил.
Общество,Новости регионов,COVID-19,Александр Горелов,Роспотребнадзор,Россия,
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