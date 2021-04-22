В России установлен рекорд по потреблению свинины

На первом месте по-прежнему остаётся мясо птицы — 34 килограмма в год на человека.

Эксперты говорят, что спрос на свинину резко вырос в мае прошлого года. Граждане России не тратили деньги на заграничные поездки и одежду, а шашлыки на даче остались в списке доступных развлечений.