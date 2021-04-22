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В России установлен рекорд по потреблению свинины

Говорит Москва
44 минуты назад
Потребление свинины выросло на 4% по сравнению с 2019 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхозбанк.
В России установлен рекорд по потреблению свинины
Фото: ТАССТАСС
На первом месте по-прежнему остаётся мясо птицы — 34 килограмма в год на человека.
Эксперты говорят, что спрос на свинину резко вырос в мае прошлого года. Граждане России не тратили деньги на заграничные поездки и одежду, а шашлыки на даче остались в списке доступных развлечений.
Общество,Россельхозбанк,ИТАР-ТАСС,Россия,
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