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В России выявили 8 996 новых случаев коронавируса

Газета.Ruиещё 10
1 час назад
За минувшие сутки в России выявили 8 996 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Днем ранее в стране был выявлено 8 271 случай COVID-19.
8 996 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 13,2% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 397 пациентов, полностью выздоровели 8 934 человека.
Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (682), Московской области (590), Ростовской области (237) и Нижегородской области (193). За весь период пандемии в России зарегистрирован 4 736 121 случай коронавирусной инфекции, из них 107 103 — с летальным исходом. Вылечились 4 361 807 человек.
Ранее председатель правления Сбера Герман Греф выразил мнение, что России не удастся избежать третьей волны роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако она будет слабее двух предыдущих.
Общество,Герман Греф,Россия,
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