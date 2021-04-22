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За сутки в России выявлено 8996 случаев коронавируса

RT на русском
28 минут назад
В течение суток в России выявили 8996 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8271 заболевшем. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
8996 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС
Всего в стране с начала эпидемии подтверждён 4 736 121 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 397 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 399 пациентов. Общее число летальных исходов — 107 103.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 361 807 пациентов. За сутки выздоровели 8934 человека, накануне — 9644.
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