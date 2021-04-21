Поклонники путешествий признались в нелюбви к Конюхову

Имя Федора Конюхова навсегда внесено в историю не только России , но и всего мира – на его счету бесчисленное количество рекордов и путешествий. Однако в профессиональной среде к достижениям российского путешественника относятся сомнительно.

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Легендарный путешественник Федор Конюхов покорил почти все вершины нашей планет, но альпинисты не хотят принимать его в свои ряды. Он трижды в одиночку обогнул земной шар на яхте, однако яхтсмены не считают его своим. Федор дошел пешком до каждого полюса земли, но полярники не отправятся с ним в поход. Судя по сообщениям в Сети для такого мнения о Конюхове есть адекватные причины.

Федор Конюхов настоящий путешественник и фанат своего дела, который посвятил этому занятию всю жизнь. Однако профессионалы считают, что Федор любит «приукрашать» свои достижения ради репутации. Например, к его походам «пешком» на полюса есть много вопросов. Федора неоднократно доставляли к нужным точкам на вертолете. При этом, когда его ловили на вранье, он без стеснения говорил, что никогда и никому не обещал идти на лыжах к полюсу.

Такие темные пятна возникают в каждом из путешествий Конюхова. На пресс-конференциях с гордостью сообщается, что он в одиночку покорил ту или иную вершину. Однако на самом деле он совершал восхождение в составе групп. Все это делается для создания образа «уникального» человека, который в одиночку бросает вызов природе. Это делает Федора популярным, что в свою очередь позволяет привлекать различных спонсоров.

В обсуждении личности Федора Конюхова на портале travel247 пользователи с явным негативом отзываются о путешественнике, а также возмущаются тем, что он устраивает свои «подвиги» за чужой счет.

«Нет доверия к его повествованиям об очередном героическом покорении чего бы то ни было», — пишет комментатор.

«Все его "подвиги" в смысле полезности не стоят и выеденного яйца. Все его «походы» якобы в одиночку не выдерживают критики», — отмечает другой.

«Хорошо пристроился, катается, а государство его обеспечивает. Зачем? Если Ив Кусто плавал везде, так он сколько материала оставил для науки, а этот...вся жизнь отпуск за счет государства», — негодует пользователь.