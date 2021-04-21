Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в Москве

Полицейские прибыли в дом на проспекте Вернадского в Москве, где жил Артамонов, вскрыли дверь в его квартиру и обнаружили актера мертвым. Он сидел в кресле. На его теле не было найдено следов насильственной смерти. В настоящее время причина его смерти устанавливается.