Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в Москве

Полицейские прибыли в дом на проспекте Вернадского в Москве, где жил Артамонов, вскрыли дверь в его квартиру и обнаружили актера мертвым. Он сидел в кресле. На его теле не было найдено следов насильственной смерти. В настоящее время причина его смерти устанавливается.
Артамонову, как сообщал «Рамблер», было 62 года. В 1980-х — 1990-х годах он играл в Театре российской армии. Также актер известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Мосгаз», «И все-таки я люблю...», «Нанолюбовь», «Калачи» и «Глухарь».