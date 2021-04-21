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Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в Москве

Артём Кульша
13 минут назад
Актер Алексей Артамонов скончался. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Актера из сериала «Глухарь» нашли мертвым в Москве
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
На днях крестник Артамонова актер Николай Сирин обратился с заявлением в полицию о том, что не может связаться с крестным на протяжении нескольких дней.
Полицейские прибыли в дом на проспекте Вернадского в Москве, где жил Артамонов, вскрыли дверь в его квартиру и обнаружили актера мертвым. Он сидел в кресле. На его теле не было найдено следов насильственной смерти. В настоящее время причина его смерти устанавливается.
Артамонову, как сообщал «Рамблер», было 62 года. В 1980-х — 1990-х годах он играл в Театре российской армии. Также актер известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Мосгаз», «И все-таки я люблю...», «Нанолюбовь», «Калачи» и «Глухарь».
На прошлой неделе скончались вокалист группы «Песняры» Леонид Борткевич и актриса Серафима Холина. В первой половине апреля умерла актриса Ольга Пашкова, а в марте — актер Всеволод Хабаров, музыкант группы «Старый приятель» Александр Зарецкий и музыкант группы «Звуки Му» Александр Липницкий.
Общество,Николай Сирин,Всеволод Хабаров,Александр Липницкий,Александр Зарецкий,Леонид Борткевич,Ольга Пашкова,Алексей Артамонов,Москва,
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