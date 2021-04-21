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В Твери умерла известная телеведущая

Алиса Селезнёва
43 минуты назад
Звезда тверского телеэфира 1990-2000х годов Ольга Зеленова была найдена мертвой. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета «Аргументы и факты – Тверь».
В Твери умерла известная телеведущая
Фото: соцсетисоцсети
Источник отметил, что тело Зеленовой 20 апреля обнаружил ее отец, вернувшись домой. По предварительным данным, журналистка покончила с собой.
Ольга Зеленова в течение 10 лет вела новости и различные программы в телерадиокомпании «Тверской проспект». В 2000 году она была награждена как лучший ведущий новостей в Тверской области.
По данным ТИА, когда Зеленова ушла из журналистики, она 12 лет работала педагогом в Тверском полиграфическом колледже. Последний раз в эфире журналистка появилась в 2020 году в связи с пожаром в своей квартире. Тогда у семьи сгорели все вещи, и коллеги Зеленовой организовали сбор средств.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти актера и телеведущего Олега Марусева, который проработал на телевидении 35 лет и вел программы «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни». Он скончался на 77-м году жизни.
Общество,Олег Марусев,Ольга Зеленова,Тверь,
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