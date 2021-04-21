В Твери умерла известная телеведущая

Источник отметил, что тело Зеленовой 20 апреля обнаружил ее отец, вернувшись домой. По предварительным данным, журналистка покончила с собой.

Ольга Зеленова в течение 10 лет вела новости и различные программы в телерадиокомпании «Тверской проспект». В 2000 году она была награждена как лучший ведущий новостей в Тверской области.