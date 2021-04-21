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Путин поручил ввести новые выплаты для беременных

Газета.Ruиещё 19
1 час назад
Президент России Владимир Путин поручил ввести новые выплаты для беременных в тяжелом положении.
Путин поручил ввести новые выплаты для беременных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — сказал Путин.
Он предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6350 рублей в месяц.
Также в ходе послания глава государства напомнил и о продлении программы материнского капитала — 2021 года размер маткапитала увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей за второго.
Ранее Путин поручил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей.
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