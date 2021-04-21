Лоза и Гордон поспорили о Крыме и Донбассе

Певец Юрий Лоза поспорил с украинским журналистом Дмитрием Гордоном
о вопросе принадлежности Крыма
и о войне в Донбассе. Свою точку зрения российский музыкант высказал
в ходе программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на YouTube.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России
по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина
и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. А украинские власти перекрыли подачу воды на полуостров.
С апреля 2014 года Украина проводит также военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
Лоза отметил, что очень тесно связан с Крымом, часто там бывал, и там похоронены его родители. Он подчеркнул, что выступает против Майдана на Украине и считает, что крымчане имели право присоединиться к России, так как считают себя русскими.
В свою очередь Гордон подтвердил, что в Крыму в основном жили русскоязычные граждане, которые были недовольны действиями Украины. Однако, по его словам, украинскую принадлежность Крыма подтверждают международные документы, а Россия воспользовалась слабостью Украины в нестабильный период.
«У России был план «Новороссия», согласно которому 11 областей Украины должны были перейти к России», - заявил Гордон.
При этом Лоза не согласился с этим мнением.
«В 1991 году, выходя из СССР Украина по экономическому потенциалу соответствовала Германии. Почему изменилось отношение крымчан к Украине? Потому, что она в Крым ничего не вкладывала, она его просто грабила со страшной силой», - отметил он.
Говоря о Донбассе, Лоза напомнил, что Россия в конфликт не вмешивалась и даже пропустила через свою территорию украинских военных, «попавших в какие-то там котлы», что совершенно не укладывается в озвученную Гордоном схему.