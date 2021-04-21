Когда это все закончится: в РФ поднимут тарифы на электричество

Союз потребителей РФ предложил ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию, установив лимит в сто киловатт-час в месяц на человека. Об этом пишут «Известия».

О своей инициативе союз рассказал в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину

По задумке авторов, сто киловатт-час в месяц должны стать максимальной нормой (в среднем россияне потребляют 90 киловатт-час на человека). Если человек выйдет за ее рамки, ему придется платить за электричество больше.

«На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 киловатт-час, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», - рассказал председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Каждому региону предлагается дать возможность устанавливать свой норматив: к примеру, в зависимости от географической широты и длины светового дня.

В Союзе потребителей считают, что прогрессивная шкала поможет решить проблему перекрестного субсидирования, когда заниженные тарифы для населения компенсируются завышенными для бизнеса.

Депутат Госдумы Илья Осипов отметил, что не все россияне могут позволить себе бытовую технику с низким классом потребления. Из-за этого у них не получится уложиться в сто киловатт-час в месяц на человека.

«Им придется переплачивать, как бы они не старались экономить», - предупредил он.

Как писал «Рамблер», с июля прошлого года в России начался переход на умные счетчики электричества. В новостройках умные приборы будут устанавливать сразу, а в старом жилом фонде замены начнут производить постепенно - по мере выхода счетчиков из строя или пока не наступит срок их поверки.

Благодаря новым приборам отпадет необходимость самостоятельно передавать информацию: они автоматически вычисляют расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг.

Больше проблем новые счетчики принесут должникам: если за электричество не платить регулярно, умный прибор ограничит его подачу.