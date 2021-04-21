Блогерша случайно отправила интимные фото в семейный чат

Некоторое время назад Маргарет пошла с подругой покупать белье. Им понравился один и тот же бюстгальтер. Блогерша купила его, а ее подруга отложила принятие решения о покупке на следующий день. Дома Маргарет примерила лифчик, сделала в нем селфи и, как думала, отправила снимок подруге в WhatsApp.