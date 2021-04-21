Блогерша случайно отправила интимные фото в семейный чат

Блогерша Бетани Маргарет случайно отправила свои фотографии в нижнем белье в семейный чат. Об этом она рассказала
в своем тиктоке.
Некоторое время назад Маргарет пошла с подругой покупать белье. Им понравился один и тот же бюстгальтер. Блогерша купила его, а ее подруга отложила принятие решения о покупке на следующий день. Дома Маргарет примерила лифчик, сделала в нем селфи и, как думала, отправила снимок подруге в WhatsApp.
«Немедленно удали это», — вскоре написал ей брат.
Оказалось, блогерша случайно отправила фото в семейный чат. Остальные его участники отреагировали на произошедшее с юмором, например, фразой «Дерьмо случается».
В ноябре, как сообщал «Рамблер», жительница Казани нецензурно высказалась в адрес сотрудника управляющей компании в общем чате соседей в WhatsApp и была за это оштрафована на тысячу рублей. Некто уведомил мужчину о поступке женщины, тот обратился в суд и выиграл дело.
В январе Всероссийский центр изучения общественного мнения
опросил 1,6 тысячи россиян старше 18 лет о предпочитаемых способах общения. Почти половина респондентов сообщила, что на протяжении последних двух-трех месяцев общались с близкими и знакомыми в онлайне (мессенджеры, социальные сети и так далее). 73% респондентов сообщили, что общались в WhatsАpp.