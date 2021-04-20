Россиянам отказали в возврате денег за отмену отдыха в Турции

Дмитрий Горин. Закрытие государственных границ не является страховым случаем, при котором туристы могут получить возврат средств за оплаченные туры. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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По словам Горина, страховка от невыезда распространяется только на случаи болезни страхователя или его ближайших родственников, а также на невыдачу визы.

«Увы, туроператоры не могут планировать закрытие границ. Мы зависимы точно так же от решения правительства», - сказал Горин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он посоветовал переносить несостоявшийся тур на другие даты, поскольку на возврат денег могут уйти месяцы.

«Компании предлагают три варианта: перенос туров, перенос направления, возврат денежных средств. Сейчас у нас новый вызов, аннулированных туров на 32 млрд. рублей, вернуть такие деньги можно не за 10 дней, на это уйдут месяцы», - отметил вице-президент АТОР.

Горин также высказал мнение, что остановить рост цен на внутреннем туристическом рынке сможет лишь открытие зарубежных направлений.