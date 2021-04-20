Россия заняла 150 место в индексе свободы прессы

В прошлом году наша страна была на 149 строчке рейтинга международной организации «Репортёры без границ».
Лидером пятый год подряд остаётся Норвегия
. Финляндия
на второй строчке, Швеция
восстановила третье место, которое уступило в прошлом году Дании
, переместившейся в этом году на четвёртое место.
Эксперты «Репортёров без границ» представили ежегодный всемирный индекс свободы прессы.
В нём отмечается наличие затруднений и ограничений в работе журналистов в 130 странах мира. В пресс-релизе организации говорится, что в РФ «давление на независимые СМИ продолжало усиливаться», в том числе в результате введения некоторых законов.
Всего в рейтинг входят 180 стран. Замыкают его Туркмения, Северная Корея и Эритрея.
При этом Европа, Северная и Южная Америки названы наиболее благоприятными материками с точки зрения свободы прессы.