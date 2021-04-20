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Россия заняла 150 место в индексе свободы прессы

Говорит Москва
1 час назад
В прошлом году наша страна была на 149 строчке рейтинга международной организации «Репортёры без границ».
Россия заняла 150 место в индексе свободы прессы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Лидером пятый год подряд остаётся Норвегия. Финляндия на второй строчке, Швеция восстановила третье место, которое уступило в прошлом году Дании, переместившейся в этом году на четвёртое место.
Эксперты «Репортёров без границ» представили ежегодный всемирный индекс свободы прессы.
В нём отмечается наличие затруднений и ограничений в работе журналистов в 130 странах мира. В пресс-релизе организации говорится, что в РФ «давление на независимые СМИ продолжало усиливаться», в том числе в результате введения некоторых законов.
Всего в рейтинг входят 180 стран. Замыкают его Туркмения, Северная Корея и Эритрея.
При этом Европа, Северная и Южная Америки названы наиболее благоприятными материками с точки зрения свободы прессы.
Общество,Россия,Дания,Швеция,Финляндия,Норвегия,
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