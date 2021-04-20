«Боишься идиота идиотом назвать!»: россияне ополчились на Макаревича

«Ваши механические боты, ставшие сегодня нашими цензорами, замечательно выискивают неугодные им слова в наших тестах. К сожалению, они начисто лишены чувства юмора, что почти всегда мешает им верно понять контекст», - заявил музыкант (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Андрей Ты к кому обращаешься? Цукер «открытые письма» (да и закрытые тоже) не читает. Их читает «Искусственный Интеллект», прописанная программа. А Интеллект Искусственным быть не может )))» - написал в комментариях к посту Андрей Заблудовский.
«При желании в этом тексте Андрея Вадимовича можно найти столько оскорблений, угроз и издевательств, что хватит на месяц бана))» - отметил Владимир Липатов.
«Ужасное время! Боишься идиота идиотом назвать! И как быть с фразой - "У неë такой милый хохолок"? Ведь тут подразумевается пучок волос (речь об Имелде Мэй, к примеру), а вовсе не маленький украинец!» - добавил Vladimir Zelick.
«Все улыбнулись (начиная, разумеется же, с самого Бахыта), а его жена Лена иронически поинтересовалась в комменте: кто же этот загадочный (ха-ха) адресат? Поддерживая эту игру, я и ответил ей: «да небось чучмек какой-нибудь нерусский», - рассказал он.