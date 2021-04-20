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«Боишься идиота идиотом назвать!»: россияне ополчились на Макаревича

Мария Иванова
18 минут назад
Музыкант Андрей Макарович опубликовал открытое письмо основателю Facebook Марку Цукербергу. Лидер «Машины времени» пожаловался на ботов-цензоров, отправляющих «достойных пользователей» в бан «ни за что».
«Боишься идиота идиотом назвать!»: россияне ополчились на Макаревича
Фото: InstagramInstagram
«Ваши механические боты, ставшие сегодня нашими цензорами, замечательно выискивают неугодные им слова в наших тестах. К сожалению, они начисто лишены чувства юмора, что почти всегда мешает им верно понять контекст», - заявил музыкант (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Макаревич отметил, что Facebook «накроется медным тазом», если пользователи начнут бояться шутить, и «котики не спасут». Подписчики музыканта усомнились, что его призыв будет услышан.
«Андрей Ты к кому обращаешься? Цукер «открытые письма» (да и закрытые тоже) не читает. Их читает «Искусственный Интеллект», прописанная программа. А Интеллект Искусственным быть не может )))» - написал в комментариях к посту Андрей Заблудовский.

«При желании в этом тексте Андрея Вадимовича можно найти столько оскорблений, угроз и издевательств, что хватит на месяц бана))» - отметил Владимир Липатов.

«Ужасное время! Боишься идиота идиотом назвать! И как быть с фразой - "У неë такой милый хохолок"? Ведь тут подразумевается пучок волос (речь об Имелде Мэй, к примеру), а вовсе не маленький украинец!» - добавил Vladimir Zelick.
Как писал «Рамблер», ранее публицист Виктор Шендерович рассказал, как его забанили в Facebook за «враждебное высказывание». В своем блоге на «Эхе Москвы» он написал, что причиной стал его иронический комментарий к стихотворению его друга, поэта Вадима Жука, посвященному «восточному, татаро-монгольскому следу в русской истории». Стихотворение было посвящено Б.К. - «одному из живых классиков русской поэзии» Бахыту Кенжееву, как догадались друзья поэта.
«Все улыбнулись (начиная, разумеется же, с самого Бахыта), а его жена Лена иронически поинтересовалась в комменте: кто же этот загадочный (ха-ха) адресат? Поддерживая эту игру, я и ответил ей: «да небось чучмек какой-нибудь нерусский», - рассказал он.
Общество,Владимир Липатов,Андрей Заблудовский,Бахыт Кенжеев,Виктор Шендерович,Марк Цукерберг,Эхо Москвы,
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