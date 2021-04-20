В России призвали запретить чешское пиво

«Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перфомансы, высказывания, будут нести конкретный экономический характер для их страны. Своего рода штрафные санкции. Мы видим, что сейчас в мире идут гибридные формы противостояния, прямых эскалаций нет. Нужно действовать более жёстко», - уверен он.
«У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить все чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют. ( ) Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная», - считает Султан Хамзаев.