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В России призвали запретить чешское пиво

Алиса Селезнёва
37 минут назад
Москва на фоне обострения отношений с Прагой могла бы ввести санкции против чешского пива и сократить российский рынок алкоголя. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
В России призвали запретить чешское пиво
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», ранее Чехия обвинила сотрудников спецслужб РФ в причастности к взрывам на своих военных складах в 2014 году. В розыск по этому делу объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, имена которых стали известны после отравления Скрипалей. Из Праги выслали 18 российских дипломатов. В Москве обвинения Праги назвали голословными и абсурдными и увидели в них «американский след».
Хамзаев призвал воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы сократить российский рынок пива.
«Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перфомансы, высказывания, будут нести конкретный экономический характер для их страны. Своего рода штрафные санкции. Мы видим, что сейчас в мире идут гибридные формы противостояния, прямых эскалаций нет. Нужно действовать более жёстко», - уверен он.
Руководитель проекта «Трезвая Россия» отметил, что россияне в год потребляют около 8 млрд литров пива, в том числе и чешского.
«У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить все чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют. ( ) Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная», - считает Султан Хамзаев.
Общество,Руслан Боширов,Султан Хамзаев,Александр Петров,Радиостанция "Говорит Москва",Москва,Россия,Чешская Республика,Прага,
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