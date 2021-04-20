8164 новых случая COVID-19 выявили в России

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 9 тыс. 631 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 343 тыс. 229 человек.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 379 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 106 тыс. 307 человек.