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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, в Москве - 1 тыс. 996

Агентство «Москва»
1 час назад
В России за последние сутки зарегистрировали 8 тыс. 164 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 1 тыс. 996. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
8164 новых случая COVID-19 выявили в России
Фото: ТАССТАСС
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 8 тыс. 164 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 26 (12,6%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 996, в Московской области - 562», - говорится в сообщении.
Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 4 млн 718 тыс. 854 случая (плюс 0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 9 тыс. 631 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 343 тыс. 229 человек.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 379 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 106 тыс. 307 человек.
Общество,Москва,Россия,
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