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"Старый маразматик": Норкин высмеял Байдена

Артём Кульша
1 час назад
Телеведущий Андрей Норкин рассказал анекдот о разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает «Царьград».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Байден позвонил Путину. В эфире одного из недавних эпизодов своего шоу «Место встречи» на НТВ Норкин рассказал об этом анекдот. Он начинается с того, что пресс-секретарь российского лидера сообщает тому о звонке «этого старого маразматика».
«Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить — человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!» — произносит Путин.
Ранее в Кремле сообщили, что во время последнего телефонного разговора Путин и Байден обсудили текущее состояние отношений между Россией и США и некоторые вопросы международной повестки дня и выразили обоюдную готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.
Байден выразил заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по ряду острых международных проблем. Также он предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи.
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