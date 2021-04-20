"Старый маразматик": Норкин высмеял Байдена

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Байден позвонил Путину. В эфире одного из недавних эпизодов своего шоу «Место встречи» на НТВ Норкин рассказал об этом анекдот. Он начинается с того, что пресс-секретарь российского лидера сообщает тому о звонке «этого старого маразматика».

«Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить — человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!» — произносит Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что во время последнего телефонного разговора Путин и Байден обсудили текущее состояние отношений между Россией и США и некоторые вопросы международной повестки дня и выразили обоюдную готовность продолжать диалог по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.