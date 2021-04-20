На кадрах можно увидеть, как огромное количество кошек трапезничают. По словам автора видео кошки очень любят паштет.

Информации откуда у умершей бабушки столько кошек нет. Внучка обращается к волонтёрам за помощью. Она хочет пристроить как можно больше хвостатых друзей в добрые руки.