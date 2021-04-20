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Переданные «в наследство» 70 кошек попали на видео

Александр Кузьмин
43 минуты назад
Жительнице Москвы после смерти бабушки достались «в наследство» 70 кошек. Видео публикует telegram-канал «moslentaru».
На кадрах можно увидеть, как огромное количество кошек трапезничают. По словам автора видео кошки очень любят паштет.
Информации откуда у умершей бабушки столько кошек нет. Внучка обращается к волонтёрам за помощью. Она хочет пристроить как можно больше хвостатых друзей в добрые руки.
Общество,Видео,Москва,
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