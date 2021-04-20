Аэропорт Домодедово начал выдавать паспорт вакцинации

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"Это международное свидетельство о вакцинации и профилактике", – говорится в сообщении.

Паспорт вакцинации на русском и английском языках можно получить в медико-санитарной части аэропорта, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что для получения документа нужно обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале госуслуг РФ, а также российский и заграничный паспорта.

Также в аэропорту работает пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9:00 до 16:00 в зоне прилета российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала, напомнили в пресс-службе.