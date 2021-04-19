"Бессмертный полк" 9 мая пройдет онлайн

Акция "Бессмертный полк" 9 мая состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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В конце марта 2021 года стартовал набор добровольцев на онлайн-шествие "Бессмертного полка". В задачи волонтеров будет входить модерация присылаемых россиянами фотографий и информации для включения их в онлайн-шествие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что формат проведения акции в этом году будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций санитарных властей.

В прошлом году "Бессмертный полк" состоялся в День Победы также в онлайн-формате из-за пандемии.

Военные парады по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, торжественные мероприятия по случаю праздника состоятся в 377 российских городах и населенных пунктах.