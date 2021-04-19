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Аксёнов поручил устранить очереди на вакцинацию от COVID-19 в Крыму

RT на русском
47 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил разобраться с проблемами, возникающими при записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, а также формированием очередей на прививочных пунктах в регионе.
Аксёнов поручил устранить очереди на вакцинацию от COVID в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«К сожалению, на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации», — написал он во «ВКонтакте».
Глава Крыма поручил министру здравоохранения Крыма и главам администраций в течение двух дней решить данный вопрос.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в Евпатории, Керчи и Джанкое с 15 апреля заработали мобильные пункты вакцинации. Они также организованы в Симферополе и Севастополе.
Общество,Сергей Аксенов,Крыминформ,Республика Крым,
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