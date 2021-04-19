Познер открестился от своих слов о Пушкине

«Это заголовки, которые журналисты делают для того, чтобы привлечь внимание. Конечно, он русский. Я сказал, что он по характеру, конечно, «не русский». Потому что он светлый, улыбчивый и позитивный. Даже печаль в его произведениях светлая, в отличие от большинства или, можно сказать, всех русских поэтов. А то, что я не считаю его русским поэтом это глупость. Не могу сказать, что это ложь, но это преднамеренное искажение слов. Я могу только сказать, что я этого не говорил никогда», заявил Владимир Познер.