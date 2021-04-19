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В МВД РФ призвали граждан не участвовать в несогласованных митингах

ИА Regnumиещё 12
54 минуты назад
МВД РФ призывает граждан страны воздержаться от участия в несогласованных митингах и от посещения обозначенных организаторами таких акций мест проведения мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В МВД РФ призвали граждан не участвовать в несогласованных митингах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае массового скопления людей есть высокий риск заразиться коронавирусом. Помимо этого, в ведомстве предупредили о возможности провокаций «со стороны деструктивно настроенных лиц».
В МВД также попросили предостеречь своих родных и близких от участия в подобных акциях — особенно детей.
Ведомство также пообещало не допустить дестабилизации обстановки и предпринять все необходимые меры для поддержания правопорядка в стране: «Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности».
Общество,МВД,
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